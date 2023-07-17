В РФ заявили о прекращении "зерновой сделки": появилась реакция ЕС и Эрдогана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала выход России из соглашения "циничным шагом", а президент Турции назвал зерновую сделку уже вошедшей в историю как "дипломатический успех".

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В Министерстве иностранных дел Российский Федерации подтвердили прекращение действия "зернового соглашения" с 18 июля. Об этом пишет российское издание "Интерфакс" 17 июля.

Сообщается, что представитель МИД России Мария Захарова официально проинформировала Турцию, Украину и Секретариат ООН о выходе из "зерновой сделки".

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле", — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве также заявили, что союзники Киева в ЕС могут способствовать экспорту украинского зерна через сухопутные коридоры.

Что говорят в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала решение Москвы, отметив, что в Евросоюзе работают над обеспечением продовольственной безопасности "уязвимых слоев" населения.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", — написала фон дер Ляен в Twitter.

В публикации также говорится, что платформа EU Solidarity Lanes продолжит заниматься поставками украинской аграрной продукции на мировые рынки.

Что сказал Эрдоган

Как сообщает издание Мedyatava, президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что несмотря на озвученное российской стороной решение о прекращении "зерновой сделки", президент РФ Владимир Путин "хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался".

Реджеп Эрдоган отметил, что в скором времени у него состоится личная встреча с Владимиром Путиным, в рамках которой будет подниматься этот вопрос.

По мнению турецкого лидера, "зерновое соглашение" уже вошло в историю, как "дипломатический успех". Как отмечает Эрдоган, данная инициатива позволила избежать продовольственного кризиса в ряде стран, поставив более 33 миллионов тонн зерна на мировые рынки.

Ранее, 7 июля, Реджеп Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара выступает за продление "зерновой сделки" на 2 года.

Напомним, что 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут продлевать "зерновую сделку". По его словам, часть соглашений, касающаяся России, не была выполнена.

Последнее судно, курсирующие в рамках заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, вышло из Одесского порта утром 16 июля.