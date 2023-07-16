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Экономика

Зерновая сделка: последнее судно покинуло порт Одессы, — Reuters (фото)

Корабль Tq
Фото: Halil Ibrahim / MarineTraffic | Корабль Tq Samsun покинул Одесский порт

Корабль Tq Samsun мог быть последним судном, которое курсирует в рамках Черноморской зерновой инициативы, действие которой завершается в понедельник. По информации ООН, на его борту кукуруза и рапс, а направляется рейс в Нидерланды.

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Последнее судно, курсирующие в рамках заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, вышло из Одесского порта утром в воскресенье. Об этом сообщило 16 июля Reuters.

Представители России не соглашались регистрировать новые корабли с 27 июня. Срок действия зернового соглашения истекает в понедельник. Это произойдет, если Москва не согласится его пролонгировать.

Маршрут судна Tq Samsun Fullscreen
Маршрут судна Tq Samsun
Фото: marinetraffic

Корабль, как свидетельствуют данные MarineTraffic, курсирует под флагом Турции. Его название — Tq Samsun. Украинские официальные лица не комментировали, ушло ли судно под турецким флагом из Одесского порта.

Танкер Tq Samsun покидает порт Одессы 16 июля Fullscreen
Танкер Tq Samsun покидает порт Одессы 16 июля
Фото: Reuters

Представитель Организации Объединенных Наций заявил в пятницу, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ожидает ответа от Владимира Путина, президента России, относительно предложения по реализации инициативы. Глава Кремля сказал президенту Южной Африки Сирилу Рамафосе во время телефонного разговора в субботу, 15 июля, что не выполнены пока обязательства по устранению препятствий для российского экспорта продовольствия и удобрений.

По информации ООН, судно транспортирует более 23 тысяч тонн кукурузы и более 15 тысяч тонн рапса. Рейс Tq Samsun направляется в Нидерланды.

Зерновая сделка между Украиной и РФ при посредничестве ООН и Турции

Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года после вторжения России в Украину. Предварительно его продлили на два месяца.

Инициатива предусматривает транспортировку зерна и пищевых продуктов из украинских портов. Соглашение также известно как Черноморская зерновая инициатива. Документы, которые были подписаны, регулируют соблюдение норм безопасного судоходства для экспорта зерна и сопутствующих продуктов питания. Также это касается и удобрений, включая аммиак, который транспортируется из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Корабли, согласно договоренностям, проходят Черным морем в специально созданных коридорах. Соответствующие локации разминированы. Все торговые суда обязаны соблюдать нормы соглашения и заходить в Турцию для осмотра.

Напомним, в апреле Украина призвала международное сообщество давить на РФ, поскольку реализация оказалась в опасности. Генсек ООН отправил руководителю Кремля письмо, в котором попросил посодействовать продлению зерновых соглашений. В Украине считают, что это возможно только при международном давлении на Россию. Несмотря на негативную позицию Москвы, Киев объявил, что и в дальнейшем будет доставлять зерновые грузы к месту назначения, решая проблему глобального продовольственного снабжения.