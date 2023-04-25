Зерновая сделка в опасности: Украина призывает международное сообщество давить на РФ

Генсек ООН отправил главе Кремля письмо, в котором попросил посодействовать продлению зерновой сделки. В Украине считают, что это возможно только при международном давлении на Россию.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину "путь, направленный на улучшение, продление и расширение" черноморской инициативы. Об этом заявил 25 апреля заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, пишет Reuters.

Гутерриш изложил свое предложение в письме, которое он попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова передать Путину. Кроме того, письма были отправлены в Украину и Турцию.

Как рассказал журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, предложение Гутерриша может иметь успех только в случае коллективного давления международного сообщества на Россию.

"Абсолютно оправданная инициатива Гутерриша может иметь успех только в том случае, если международное сообщество коллективно окажет давление на Россию", — отметил Подоляк.

По его словам, Украина продолжит следовать договоренностям с Турцией и ООН. Она будет доставлять зерновые грузы к месту назначения, решая проблему глобального продовольственного снабжения.

Также Подоляк опроверг утверждение Минобороны России о том, что ВСУ якобы пытались атаковать российские корабли в Черном море.

Напомним, что 24 апреля Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала пункты базирования Черноморского флота у оккупированного Севастополя. В ведомстве отметили, что безэкипажные катера запустили из порта Одессы, определенного для "зерновой сделки".

Оккупанты назвали атаки в Севастополе "террористическими акциями киевского режима" и заявили, что не будут продолжать "зерновую сделку" после 18 мая этого года.