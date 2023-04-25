Зернова угода у небезпеці: Україна закликає міжнародне співтовариство тиснути на РФ

Генсек ООН відправив главі Кремля листа, в якому попросив посприяти продовженню зернових угод. В Україні вважають, що це можливо лише за міжнародного тиску на Росію.

Related video

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну "шлях, спрямований на покращення, продовження та розширення" чорноморської ініціативи. Про це заявив 25 квітня заступник офіційного представника ООН Фархан Хак, пише Reuters.

Гутерреш виклав свою пропозицію у листі, який він попросив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова передати Путіну. Крім того, листи були надіслані в Україну та Туреччину.

Як розповів журналістам радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, пропозиція Гутерреша може мати успіх лише у разі колективного тиску міжнародної спільноти на Росію.

"Абсолютно виправдана ініціатива Гутерреша може мати успіх лише в тому випадку, якщо міжнародне співтовариство колективно чинитиме тиск на Росію", — зазначив Подоляк.

За його словами, Україна продовжить дотримуватися домовленостей з Туреччиною та ООН. Вона доставлятиме зернові вантажі до місця призначення, розв'язуючи проблему глобального продовольчого постачання.

Також Подоляк спростував твердження Міноборони Росії про те, що ЗСУ нібито намагалися атакувати російські кораблі у Чорному морі.

Нагадаємо, що 24 квітня Міноборони РФ заявило, що Україна нібито атакувала пункти базування Чорноморського флоту біля окупованого Севастополя. У відомстві наголосили, що безекіпажні катери запустили з порту Одеси, визначеного для "зернової угоди".

Окупанти назвали атаки в Севастополі "терористичними акціями київського режиму" і заявили, що не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 травня цього року.