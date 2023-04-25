Погрожують закрити "зернову угоду": Росія звинуватила Україну в атаці на Севастополь

Росіяни з'ясували, що безекіпажні катери запустили із порту Одеси, призначеного для "зернової угоди". Після нічних вибухів окупанти зайнялися посиленням оборони Криму.

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Росія звинуватила Україну в атаці за пунктами базування Чорноморського флоту в Севастополі та пригрозила непродовженням "зернової угоди". Про це повідомило 24 квітня Міністерство оборони Росії у Telegram.

Росіяни проаналізували маршрут руху безекіпажних катерів та з'ясували, що їх запустили з порту Одеси, призначеного для "зернової угоди".

"Їх розгортання було здійснено в районі гуманітарного коридору, який також залучений для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України", — уточнило Міноборони РФ.

Окупанти заявили про загрозу продовження "зернової угоди" після 18 травня

Окупанти назвали атаки в Севастополі "терористичними акціями київського режиму" та заявили про загрозу продовження "зернової угоди" після 18 травня цього року.

У міністерстві згадали схожий інцидент у жовтні 2022 року, тоді була атака безекіпажними катерами проти кораблів Чорноморського флоту та "громадянських суден, які забезпечують безпеку "зернового коридору".

"Росія призупинила реалізацію угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів. Тільки завдяки гарантіям Туреччини та письмовим зобов'язанням України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти РФ цю угоду було відновлено", — зробили висновок в оборонному відомстві.

Нічні вибухи у Севастополі 24 квітня: що сталося?

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв про нічну атаку 24 квітня містом надводними безпілотниками.

Один із дронів нібито знищили російські сили протипідводно-диверсійного забезпечення, а другий вибухнув сам. Рейд у Севастопольській бухті перекрили, рух морського транспорту зупинили.

Головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко зазначив, що надводному дрону вдалося долетіти до Стрілецької бухти Севастополя.

"Вибухнув навпроти комплексу будівель — гуртожитки та навчальних корпусів Севастопольського приладобудівного інституту (зараз там знаходиться Севастопольський державний університет, — ред.)", — додав він.

У Стрілецькій бухті, за даними Клименка, "історично дислокується бригада кораблів охорони водного району".

Росіяни вирішили посилити оборону окупованого Криму після вибухів, що їх чув весь Севастополь 24 квітня. Загарбники поставили шість шарів мереж та бетонних загороджень на вході до севастопольської гавані.

Нагадаємо, що голова пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 24 квітня попереджала кримчан про необхідність звикати до сигналів повітряної тривоги. Мешканці півострова, за її словами, переживуть те, що й материкова Україна під час великої війни.

Найближчими місяцями ЗСУ зайдуть на територію Кримського півострова, говорив 24 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Завершити війну з Росією, за його оцінками, можна лише поверненням усіх українських територій на 1991 рік.