У Севастополі пролунали потужні вибухи: окупанти повідомляють про атаку надводних БПЛА (відео)

Один із дронів, як стверджують загарбники, був знищений військовослужбовцями Чорноморського флоту, а другий нібито вибухнув сам. Місцеві жителі, окрім потужних вибухів, чули стрілянину з великокаліберної установки у напрямку моря.

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Вночі 24 квітня непідконтрольний Севастополь зазнав атаки надводних безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив "губернатор" окупованого міста Михайло Развожаєв.

Першу інформацію загарбник опублікував о 04:08, заявивши, що Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Развожаєв додав, що всі служби міста перебувають у готовності.

Через час "губернатор" уточнив, що атака надводних безпілотників на Севастополь розпочалася приблизно о 03:30 за київським часом.

"Щодо ситуації на зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, ніякі об'єкти не пошкоджені. Зараз у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", — додав глава окупаційної адміністрації Севастополя у своєму Telegram-каналі.

Місцевий паблік "Кримський вітер" уточнює, що перший вибух у Криму прогримів о 03:31, а другий — о 03:44. За словами авторів публікації, через інцидент "прокинувся весь Севастополь", а жителі також чітко чули стрілянину з великокаліберної установки у напрямку моря.

Телеканал Russia Today з посиланням на окупаційну владу повідомляє, що рейд у Севастопольській бухті перекритий, а рух морського транспорту зупинено після атаки надводних безпілотників.

Надводні дрони здійснили атаку на Севастополь

Нагадаємо, що кількома днями раніше в Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційна адміністрація півострова прозвітувала про активну роботу систем ППО, а місцеві жителі чули вибухи в Керчі та Ленінському районі.

Також повідомлялося, що Сили оборони України готують росіянам "Бурю в пустелі" у Криму та на сході.