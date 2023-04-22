У Криму пролунали гучні вибухи: окупанти говорять про "роботу ППО" (фото)

За інформацією ЗМІ, вибухи чули у Керчі та Ленінському районі півострова. Представник окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що "відпрацювали сили ППО".

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Сьогодні, 22 квітня, у Криму пролунали вибухи. На півострові працювала ППО. Про це повідомив голова місцевої окупаційної влади Сергій Аксьонов у своїх соцмережах.

"У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — написав він.

Робота ППО в Криму Фото: Mash

У кримському ЗМІ передали, що "хлопки в небі" чули мешканці Керчі та Ленінського району Криму. Йдеться про вибухи над селом Юркине.

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