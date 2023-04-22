Дізнався після рентгену: у бійця ЗСУ застрягла куля в зубах (фото)

Відомо, що військовий звернувся до медиків із проханням глянути, що "вдарило його в щоку". Як розповіла екснардепка Оксана Корчинська, чоловік переживав, що доведеться їхати до стоматолога.

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У прифронтовий стабпункт привезли дев’ятьох поранених, один з них рвався на позиції та хвилювався лише через вибиті зуби. Медики виявили, що у його щелепі замість двох зубів застрягла ворожа куля. Історію "життя і дива" зі стабпункту розповіла колишня депутатка та волонтерка Оксана Корчинська у соцмережах.

"Одночасно привозять дев’ять поранених. Лікарі стабілізують найважчих. Оглядаємо легких, один каже, що дайте покурити та відпустіть назад на позиції, тільки гляньте, бо щось вдарило в щоку (на цьому місці невеликий поріз без кровотечі), вибило два зуби", — написала вона.

За словами екснардепки, захисник України хвилювався через те, що треба буде згодом їхати до стоматолога.

"Робимо рентген: замість двох зубів, в щелепі застрягла куля. Ну так собі імплант", — зазначила Корчинська.

Рентген (куля в щелепі військового) Фото: Фейсбук Оксани Корчинської

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