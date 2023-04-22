Узнал после рентгена: у бойца ВСУ застряла пуля в зубах (фото)

Известно, что военный обратился к медикам с просьбой посмотреть, что "ударило его в щеку". Как рассказала экс-нардеп Оксана Корчинская, мужчина переживал, что придется ехать к стоматологу.

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В прифронтовый стабпункт привезли девять раненых, один из них рвался на позиции и волновался только из-за выбитых зубов. Медики обнаружили, что в его челюсти вместо двух зубов застряла вражеская пуля. Историю "жизни и чуда" из стабпункта рассказала бывший депутат и волонтер Оксана Корчинская в соцсетях.

"Одновременно привозят девять раненых. Врачи стабилизируют самых тяжелых. Осматриваем легких, один говорит, что дайте покурить и отпустите обратно на позиции, только посмотрите, потому что что-то ударило в щеку (на этом месте небольшой порез без кровотечения), выбило два зуба", – написала она.

По словам экс-нардепа, защитник Украины переживал из-за того, что нужно будет впоследствии ехать к стоматологу.

"Делаем рентген: вместо двух зубов, в челюсти застряла пуля. Ну, так себе имплант", — отметила Корчинская.

Рентген (пуля в военной челюсти) Фото: Фейсбук Оксаны Корчинской

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