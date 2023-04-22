Оккупанты не пропустили колонну грузовиков со своими ранеными на территорию РФ, – Генштаб

По информации украинских военных, часть раненых российских солдат не выжила из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.

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В понедельник, 17 апреля, россияне не пропустили на территорию своей страны колону из 14 грузовиков с ранеными военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В публикации говорится, что оккупанты направлялись из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области, пытаясь осуществить медицинскую эвакуацию, однако на границе их развернули обратно.

"Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы", — констатировали в Генштабе.

В сводке также упоминается о том, что в течение последних суток Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по пунктам сосредоточения ВС РФ. Кроме того, ВСУ поразили 2 района скопления личного состава оккупантов, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта россиян.

Напомним, что по данным из секретных документов американкой разведки Пентагона, обнародованным 13 апреля, реальное количество убитых и раненых в Украине военнослужащих ВС РФ составляет около 110 тысяч человек.

В документах Пентагона также говорится, что за время полномасштабного вторжения ВСУ практически уничтожили силы специального назначения России. В американской разведке считают, что из 5 бригад российского спецназа не понесла колоссальных потерь только одна.

Мы также писали о том, что 14 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ЧВК "Вагнер" имеет проблемы с пополнением личного состава заключенными, что в среднесрочной перспективе может привести к ее полной ликвидации.