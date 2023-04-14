"Потери просто колоссальные": в ВСУ предрекли полную ликвидацию ЧВК "Вагнер" (видео)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в районе Бахмута ежедневно погибает около сотни вражеских бойцов и столько же получают ранения.

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Российская частная военная компания "Вагнер" имеет проблемы с пополнением личного состава заключенными, что в среднесрочной перспективе может привести к ее полной ликвидации. Об этом сказал пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире программы "Линия фронта".

По данным спикера, только под Бахмутом Российская Федерация ежедневно теряет примерно по 100 военнослужащих убитыми. Ранеными ВС РФ теряют примерно столько же, а низкий уровень оказания медпомощи усугубляет ситуацию.

"Потери просто колоссальные как для любого современного войска", — констатирует пресс-секретарь.

Сергей Череватый о потерях России

Сергей Череватый также заявил, что ЧВК "Вагнер" испытывает трудности с привлечением новых заключенных в свои ряды.

"Если говорить о группировке "Вагнер" и что у них сейчас проблемы с пополнением из тюрем, то если они продолжат такую практику, то в среднесрочной перспективе можно будет говорить о конце бесславной истории этой террористической группировки", — заключил Череватый.

Напомним, что по данным Сергея Череватого от 14 апреля, россияне перебросили на Бахмутское направление "элитные" подразделения регулярной армии, чтобы усилить подразделения ЧВК "Вагнер".

Ранее, 11 апреля, Сергей Череватый также опроверг заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что 80% Бахмута контролируется российскими силами. По словам спикера ВСУ, под контролем Украины находится гораздо больший процент территории города.

Еще мы писали о том, что 13 апреля ЧВК "Вагнер" попала в санкционный список Евросоюза за поддержку действий "угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".