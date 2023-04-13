ЧВК "Вагнер" попала под санкции Евросоюза: Пригожин и Захарова отреагировали

Евросоюз также добавил в санкционный список российское информагентство "ФАН", тесно связанное с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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В среду, 13 апреля, Европейский союз добавил в санкционный список российское информагентство "ФАН" и частную военную компанию "Вагнер". Об этом стало известно из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В источнике говорится, что ЧВК "Вагнер" материально поддерживает действия, "угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" и активно участвует в российской военной агрессии.

В документе ЕС также говорится, что Евгений Пригожин является главой совета попечителей "РИА ФАН", причастного к распространению российской пропаганды и дезинформации.

Санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" и "РИА ФАН": реакция МИД РФ и Пригожина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что внесение в санкционный список Евросоюза ЧВК "Вагнер" и "РИА ФАН" является незаконным. Захарова также упомянула о том, что против нее ЕС ввел санкции еще до полномасштабной войны.

В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает, что такое "черный список" и ответил представителям росСМИ анекдотом.

"Один пират приходит к другому и говорит: — Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое? — Не черная, но тоже ничего хорошего. Поэтому мы включаем Евросоюз в "голубой список" и передаем ему "голубую метку". – сказал Пригожин.

Напомним, что 3 февраля структуры главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина попали под санкции Канады. Речь идет о United World International и Фонде борьбы с репрессиями.

Позже, 26 января, физические лица и организации, связанные с ЧВК "Вагнер", также оказались под санкциями США. В пресс-службе американского Министерства финансов заявили, что "вагнеровцы" являются членами транснациональной преступной организации.

Еще мы писали о том, что 8 марта суд Европейского союза отменил санкции против Виолетты Пригожиной, которая является матерью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.