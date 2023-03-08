Недостаточно доказательств: суд ЕС отменил санкции против матери Пригожина

В судебном заключении говорится, что внесение Виолетты Пригожиной в санкционный список было основано исключительно на родственных связях с ее сыном.

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Суд Европейского союза удовлетворил иск об отмене санкций против Виолетты Пригожиной, которая является матерью основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Суд отменяет ограничительные меры, примененные к Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина в связи с войной России против Украины", — говорится в заключении.

В публикации идет речь о том, что несмотря на преступления Евгения Пригожина, связанные с нарушением целостности территории, суверенитета и независимости Украины, деловая связь между Виолеттой Пригожиной и ее сыном, установленная на момент принятия оспариваемых актов, основана исключительно на их семейных отношениях.

Взирая на это, суд ЕС постановил, что доказательств причастности матери основателя ЧВК "Вагнер" к его бизнесу недостаточно для внесения ее в санкционный список.

Отметим, что Виолетта Пригожина являлась владельцем ООО "Конкорд Менеджмент энд Консалтинг", входящего в группу "Конкорд", которой до 2019 года владел ее сын.

С 2017 года мать предпринимателя не владеет этой фирмой, однако в ее распоряжении имеются акции. Под санкциями Пригожина оказалась 3 марта 2022 года.

Сам Евгений Пригожин находится под санкциями ЕС с 2020 года, а в 2016 году попал в санкционный список США.

Напомним, что 1 марта глава Министерства юстиции США Меррик Гарланд назвал Евгения Пригожина военным преступником, отметив, что этому имеется более чем достаточно существенных доказательств.

Ранее, 28 февраля, ЧВК "Вагнер" попала под санкции Японии, а 3 февраля ее основатель Евгений Пригожин оказался под санкциями Канады.

26 января США также расширили санкции против юридических и физических лиц РФ, в частности наложили ограничения на структуры и лица, связанные с ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным. В американском Минфине констатировали, что "вагнеровцы" являются членами крупной транснациональной преступной организации.