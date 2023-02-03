Басков, Пригожин и "РИА Новости": Канада ввела санкции против пропагандистов Кремля (список)
Новые ограничения Канады коснутся российских звезд, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Среди них Олег Газманов, Михаил Боярский, Дима Билан и Михаил Галустян.
Канада ввела санкции против российских пропагандистов, поддерживающих полномасштабную войну РФ против Украины. В санкционном списке — певец Николай Басков, структуры главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, а также информационные ресурсы "России сегодня" — "РИА Новости", "Украина.ру" и другие. Об этом говорится в заявлении правительства Канады от 3 февраля.
Санкции Канады коснулись 38 физических лиц и 16 организаций, включая
- МИА "Россия сегодня". Компания объединяет издания "РИА Новости", "ПРАЙМ", "ИноСМИ", "ТОК", "КОТ", "Балтньюс", "Украина.ру", "Social Navigator" и Arctic.ru;
- United World International и Фонд борьбы с репрессиями — структуры, тесно связанные с главой ЧВК "Вагнера Евгением Пригожиным;
- Николай Басков;
- Олег Газманов;
- Александр Маршал;
- Полина Гагарина;
- Михаил Боярский;
- Дима Билан;
- Николай Расторгуев;
- Надежда Бабкина;
- Александр Буйнов;
- Дана Борисова;
- Ирина Аллегрова;
- Лариса Долина;
- Дмитрий Дюжев;
- Михаил Галустян;
- Виктория Дайнеко.
"Канада предпринимает активные шаги по противодействию российской дезинформации в рамках своих усилий по поддержке Украины. Культурным идолам и медиа-организациям нельзя позволять свободно использовать свой статус для пропаганды лжи и необоснованной поддержки путинской войны", — говорится в заявлении канадских властей.
Напомним, Евросоюз к годовщине российского вторжения готовит 10-й пакет санкций в отношении государства-агрессора. В то же время Венгрия уже заявила, что заблокирует введение ограничений, если они коснутся атомной энергетики РФ.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров усилить санкции в отношении РФ, чтобы приблизить ее поражение в войне.