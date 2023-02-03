Басков, Пригожин и "РИА Новости": Канада ввела санкции против пропагандистов Кремля (список)

Новые ограничения Канады коснутся российских звезд, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Среди них Олег Газманов, Михаил Боярский, Дима Билан и Михаил Галустян.

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Канада ввела санкции против российских пропагандистов, поддерживающих полномасштабную войну РФ против Украины. В санкционном списке — певец Николай Басков, структуры главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, а также информационные ресурсы "России сегодня" — "РИА Новости", "Украина.ру" и другие. Об этом говорится в заявлении правительства Канады от 3 февраля.

Санкции Канады коснулись 38 физических лиц и 16 организаций, включая

МИА "Россия сегодня". Компания объединяет издания "РИА Новости", "ПРАЙМ", "ИноСМИ", "ТОК", "КОТ", "Балтньюс", "Украина.ру", "Social Navigator" и Arctic.ru;

United World International и Фонд борьбы с репрессиями — структуры, тесно связанные с главой ЧВК "Вагнера Евгением Пригожиным;

Николай Басков;

Олег Газманов;

Александр Маршал;

Полина Гагарина;

Михаил Боярский;

Дима Билан;

Николай Расторгуев;

Надежда Бабкина;

Александр Буйнов;

Дана Борисова;

Ирина Аллегрова;

Лариса Долина;

Дмитрий Дюжев;

Михаил Галустян;

Виктория Дайнеко.

"Канада предпринимает активные шаги по противодействию российской дезинформации в рамках своих усилий по поддержке Украины. Культурным идолам и медиа-организациям нельзя позволять свободно использовать свой статус для пропаганды лжи и необоснованной поддержки путинской войны", — говорится в заявлении канадских властей.

Напомним, Евросоюз к годовщине российского вторжения готовит 10-й пакет санкций в отношении государства-агрессора. В то же время Венгрия уже заявила, что заблокирует введение ограничений, если они коснутся атомной энергетики РФ.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров усилить санкции в отношении РФ, чтобы приблизить ее поражение в войне.