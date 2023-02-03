Басков, Пригожин та "РІА Новини": Канада ввела санкції проти пропагандистів Кремля (список)

Нові обмеження Канади стосуватимуться російських зірок, які підтримують російську агресію проти України. Серед них Олег Газманов, Михайло Боярський, Діма Білан та Михайло Галустян.

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Канада ввела санкції проти російських пропагандистів, які підтримують повномасштабну війну проти України. У списку санкцій — співак Микола Басков, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а також інформаційні ресурси "Росії сьогодні" — "РІА Новини", "Україна.ру" та інші. Про це йдеться у заяві уряду Канади від 3 лютого.

Санкції Канади торкнулися 38 фізичних осіб та 16 організацій, включаючи:

МІА "Росія сьогодні". Компанія об'єднує видання "РІА Новини", "ПРАЙМ", "ІноСМІ", "СТРУМ", "КОТ", "Балтньюс", "Україна.ру", "Social Navigator" та Arctic.ru;

United World International та Фонд боротьби з репресіями — структури, тісно пов'язані з головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним;

Микола Басков;

Олег Газманов;

Олександр Маршал;

Поліна Гагаріна;

Михайло Боярський;

Діма Білан;

Микола Расторгуєв;

Надія Бабкіна;

Олександр Буйнов;

Дана Борисова;

Ірина Аллегрова;

Лариса Доліна;

Дмитро Дюжев;

Михайло Галустян;

Вікторія Дайнеко.

"Канада робить активні кроки щодо протидії російській дезінформації в межах своїх зусиль щодо підтримки України. Культурним ідолам та медіа-організаціям не можна дозволяти вільно використовувати свій статус для пропаганди брехні та необґрунтованої підтримки путінської війни", — йдеться у заяві канадської влади.

Нагадаємо, Євросоюз до роковин російського вторгнення готує 10-й пакет санкцій щодо держави-агресора. У той же час Угорщина вже заявила, що заблокує запровадження обмежень, якщо вони торкнуться атомної енергетики РФ.

2 лютого президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів посилити санкції щодо РФ, щоб наблизити її поразку у війні.