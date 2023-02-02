"Почали адаптуватися": Зеленський закликав посилити тиск санкцій на Росію

Президент України розповів, що зараз ведеться спільна робота з Євросоюзом над десятим пакетом санкцій проти Росії. До нього мають включити ядерну галузь, зокрема — Росатом.

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Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу посилити станційний тиск на Росію через її агресію проти України. Про це він заявив на спільному брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії нові санкції щодо Росії. Глава Держави наголосив, що ситуацію з санкціями необхідно виправляти, оскільки Москва почала адаптуватися до введених раніше обмежень.

"Це спільне європейське завдання — зменшити здатність Росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання виконуватиметься, тим ближче ми будемо до поразки агресії РФ. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трохи сповільнився, а держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій", — зазначив український лідер.

Президент також повідомив, що обговорив із головою Єврокомісії роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії. Він повідомив, що Україна наполягає на внесенні до нього обмежень щодо російської індустрії з виробництва ракет та безпілотників. Також під обмеження мають потрапити банківська система та ядерна галузь, зокрема держкорпорація Росатом.

"Чим швидше і якісніше це завдання виконуватиметься, тим ближче ми до програшу агресії РФ", — зазначив президент України.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 27 січня Рада Європейського Союзу прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи щодо низки секторів російської економіки до 31 липня 2023 року.

Крім того, російське видання "Коммерсант" раніше інформувало, що середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року.