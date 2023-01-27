Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на пів року

Перші санкції щодо Росії ввели у 2014 році, коли та окупувала Крим і розпочала війну в Україні, та суттєво розширили у 2022 році, після повномасштабного вторгнення.

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У п'ятницю, 27 січня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи щодо низки секторів російської економіки до 31 липня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті ради ЄС.

Санкції складаються з широкого спектра сфер економічної діяльності та стосуються обмежень у торгівлі, технологій, товарів подвійного призначення, фінансів, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Вперше санкції проти Росії ввели у 2014 році, коли Кремль розпочав дестабілізацію ситуації в Україні та анексував Автономну республіку Крим. У 2022 році санкції суттєво розширили через повномасштабне вторгнення.

Заборонено імпорт російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу, кілька російських банків відключили від системи SWIFT, також припинили мовлення кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у п'ятницю, 27 січня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт продовжує співпрацювати з російською державною енергетичною компанією "Росатом", тому має намір блокувати будь-які санкції Європейського Союзу щодо цього сектора.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 26 січня офіційна представниця Держдепу Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату заявила, що США готові пом'якшити санкції проти РФ, якщо Кремль виведе війська з України.