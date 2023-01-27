Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на полгода

Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда та оккупировала Крым и начала войну в Украине, и существенно расширены в 2022 году, после полномасштабного вторжения.

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В пятницу, 27 января, Совет Европейского союза принял решение продлить ограничительные меры в отношении ряда секторов российской экономики до 31 июля 2023 года. Об этом говориться в сообщении на сайте совета ЕС.

Санкции складываются из широко спектра сфер экономической деятельности и касаются ограничений в торговле, технологий, товаров двойного назначения, финансов, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Впервые санкции против России были введены в 2014 году, когда Кремль начал дестабилизацию ситуации в Украине и аннексировал Автономную республику Крым. В 2022 году санкции были существенно расширены из-за полномасштабного вторжения.

Был запрещен импорт российской нефти морским путем в страны Европейского союза, несколько российских банков отключили от системы SWIFT, также было приостановлено вещание нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в пятницу, 27 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжает сотрудничать с российской государственной энергетической компанией "Росатом", поэтому намерен блокировать любые санкции Европейского союза в отношении этого сектора.

Кроме того Фокус ранее информировал, что 26 января официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената заявила, что США готовы смягчить санкции против РФ, если Кремль выведет войска из Украины.