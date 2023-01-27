Премьер Венгрии Орбан заявил, что заблокирует санкции ЕС на российскую атомную энергетику

Будапешт продолжает сотрудничать с российской государственной энергетической компанией "Росатом", поэтому намерен блокировать любые санкции Европейского союза в отношении этого сектора.

Related video

Власти Венгрии заявили, что не допустят введения санкций Европейского союза против российской ядерной энергетики и наложат свое вето на любое подобное предложение. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Украина ранее призвала включить российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом" в десятый станционный пакет Европейского союза.

Орбан в пятницу, 27 января, заявил, что на санкции в отношении ядерного энергетического сектора РФ "очевидно, должно быть наложено вето".

"Мы не позволим реализовать план включения ядерной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", — сказал венгерский премьер.

Отметим, что российский "Росатом" продолжает сотрудничество с Венгрией, в частности компания занимается строительством новых энергоблоков АЭС "Пакш".

Напомним, ранее Фокус информировал, что 23 января глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать передачу военной помощи Украине от Европейского фонда мира (EPF) на сумму €500 миллионов.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что в декабре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пророссийская позиция Венгрии не изменится пока Виктор Орбан будет на посту премьер-министра страны. Кулеба отметил, что Орбан выбрал свой путь и не откажется от него.