Венгрия передумала блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине, — СМИ

По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, ранее Будапешт хотел заблокировать передачу помощи Украине от Европейского фонда мира на сумму €500 миллионов. При этом глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что Будапешт выступает против антироссийских санкций, которые ЕС планирует ввести в феврале текущего года.

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Правительство Венгрии не будет блокировать передачу военной помощи Украине от Европейского фонда мира (EPF). Об этом в понедельник, 23 января, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

"В конце концов Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что она не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине", — написал Йозвяк.

Фото: Скриншот

20 января журналист "Радио Свобода" сообщал, что Венгрия собиралась заблокировать очередной транш EPF в размере €500 миллионов военной поддержки для Украины. Он также отметил, что на сегодняшний день в рамках EPF с начала полномасштабного вторжения России было поставлено помощи на €3,1 миллиарда.

Венгрия выступает против антироссийских санкций

Вместе с тем глава МИД Венгрии Петр Сийярто в понедельник, 23 января, заявил о том, что Будапешт выступает против введения 10-го пакета санкций против России, который должны принять 24 февраля.

Фото: Скриншот

"Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и безопасно. Было бы огромной ошибкой выдвинуть очередной пакет санкций", — написал Сийярто на своей Facebook-странице.

Напомним, 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против России. По данным журналистов, в ЕС могут запретить больше российских пропагандистских СМИ и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

Ранее, 29 декабря прошлого года, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что практически все страны ЕС заняли проукраинскую позицию кроме Венгрии, которая не поменяла своей пророссийской ориентации.