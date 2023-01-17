В ЕС анонсировали 10-й пакет санкции против России: что туда может войти

По словам Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет должен перекрыть лазейки, которые Россия использовала для обхода санкций.

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Евросоюз планирует ввести 10-й пакет санкций против России. Об этом во вторник, 17 января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен американскому телеканалу CNN.

"Десятый раунд будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть лазейки, покончить с этими обходами и иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза", — рассказала глава Еврокомиссии.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен заявила, что западным союзникам необходимо "повысить" уровень военной поддержки и оборудования, отправляемого в Украину. По ее словам, она рассчитывает на "большой шаг вперед" в Рамштайне, где в предстоящую пятницу пройдет встреча представителей украинского Министерства обороны с союзниками. На повестке дня, кроме всего прочего, передача Украине танков Leopard.

Что может войти в 10-й пакет антироссийских санкций

13 января журналисты Reuters сообщали со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС, что 10-й пакет санкций планируют подготовить к годовщине полномасштабного вторжения России — 24 февраля.

В частности, по данным журналистов, могут запретить больше российских пропагандистских СМИ и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

Кроме того, Польша и Литва предложат ввести санкции в отношении атомной отрасли России.

Напомним, 16 декабря 2022 года Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. В пакет вошел блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Также ограничения касаются российских вооруженных сил, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС РФ.