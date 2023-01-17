У ЄС анонсували 10 пакет санкції проти Росії: що туди може увійти

За словами Урсули фон дер Ляєн, десятий пакет має перекрити лазівки, які Росія використала для обходу санкцій.

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Євросоюз планує запровадити 10 пакет санкцій проти Росії. Про це у вівторок, 17 січня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн американському телеканалу CNN.

"Десятий раунд буде зосереджений на тому, щоб закрити лазівки, покінчити з цими обходами і мати величезні наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу", — розповіла голова Єврокомісії.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила, що західним союзникам необхідно "підвищити" рівень військової підтримки та обладнання, яке відправляється в Україну. За її словами, вона розраховує на "великий крок уперед" в Рамштайні, де наступної п'ятниці відбудеться зустріч представників українського Міністерства оборони з союзниками. На порядку денному, крім іншого, передача Україні танків Leopard.

Що може увійти до 10-го пакету антиросійських санкцій

13 січня журналісти Reuters повідомляли з посиланням на високопосадовців ЄС, що 10-й пакет санкцій планують підготувати до роковин повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого.

Зокрема, за даними журналістів, можуть заборонити більше російських пропагандистських ЗМІ та виключити більше російських банків із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

Крім того, Польща та Литва запропонують запровадити санкції щодо атомної галузі Росії.

Нагадаємо, 16 грудня 2022 року Євросоюз офіційно опублікував дев'ятий пакет антиросійських санкцій у зв'язку із повномасштабним вторгненням РФ до України. У пакет увійшов блок економічних обмежень, а також персональні санкції щодо майже 200 фізосіб та організацій. Також обмеження стосуються російських збройних сил, Військово-морського флоту, Повітряно-космічних сил та Сухопутних військ, сил спеціальних операцій та головного управління Генштабу ЗС РФ.