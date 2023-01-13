До річниці вторгнення: в ЄС хочуть накласти санкції на ядерний сектор Росії, — Reuters

За словами європейських дипломатів, у рамках десятого пакету санкцій ще більше російських банків може бути відрізано від глобальної системи SWIFT.

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У Польщі та Литві хочуть внести до наступного пакету санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації та Білорусі обмеження щодо російського ядерного сектору. Про це пише Reuters, посилаючись на слова високопоставлених європейських дипломатів.

У публікації йдеться, що Україна закликала Євросоюз внести до десятого пакету санкцій російську держкомпанію "Росатом". Цьому кроку донедавна перешкоджала Угорщина, на території якої "Росатом" побудував чотири атомні реактори і планує побудувати ще два.

"Вам комфортно з таким партнером? Хто вторгається в сусідню країну, водночас будуючи вашу атомну електростанцію?", — звернувся український дипломат до угорського колеги на зустрічі представників ЄС у Брюсселі.

За словами співрозмовника Reuters, першим кроком у цьому напрямку може стати включення "Росатому" до "чорного списку". Надалі це може призвести до згортання співробітництва європейських країн із атомною галуззю РФ.

"Десятий пакет санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну має бути готовим до перших роковин вторгнення 24 лютого", — сказали високопосадовці ЄС журналістам.

Чого ще чекати від десятого пакету санкцій проти Росії

Європейські дипломати заявили про можливе припинення торгівлі алмазами між Бельгією та Росією. Це пов'язано з розширенням списку заборон на обмін товарами, які можуть бути застосовані у військовій промисловості.

Обмеження також можуть зачепити російські пропагандистські ЗМІ. Крім того, деякі європейські дипломати виступають за те, щоб відрізати ще більше банків РФ від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

"Все важче досягти необхідної одностайності в ЄС для запровадження додаткових санкцій. Проте ми запропонуємо амбітний новий пакет", — сказав один із представників Євросоюзу.

У Reuters зазначають, що нові санкції можуть також торкнутися Білорусі. За словами журналістів, раніше Мінську вдавалося обходити обмеження на торгівлю різними товарами, зокрема, меблями.

Автори публікації також нагадали, що про запровадження санкцій проти Білорусі за сприяння РФ у війні проти України раніше заявляла голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це йшлося на пресконференції 10 січня.

Як повідомляв Фокус, Європейський союз так і не ввів обмеження проти Білорусі в рамках останніх санкційних пакетів. Журналіст Рікард Йозвяк 12 січня стверджував, що це сталося на прохання української сторони.

У той же день в МЗС України спростували заяву Йозвяка, зазначивши, що подібне твердження не відповідає дійсності і нагадали, що за сприяння Росії у війні проти України на деяких білоруських фізичних та юридичних осіб накладено обмеження.