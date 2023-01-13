"Це неприпустимо": США хочуть зупинити діяльність "групи Вагнера" по всьому світу, — Держдеп

За словами радника Держдепу, Сербія також має запровадити санкції проти Росії. У Вашингтоні сподіваються, що всі країни, які постраждали від дій "вагенрівців", допоможуть покласти край існуванню цього угруповання.

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Високопосадовець США, радник Держдепартаменту Дерек Шоллет заявив, що Вашингтон дуже стурбований діяльністю російської "групи Вагнера" в Сербії та інших країнах світу. Про це пише Associated Press.

"Ми бачили, що "група Вагнера" прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що неприпустимо", — сказав він.

За його словами, Штати чекають, що уряд Сербії та інших країн допоможе повністю припинити діяльність російських найманців.

Видання пише, що "вагнерівці" ведуть активну діяльність у десятках переважно африканських держав, працюючи з місцевими урядами.

Шолле сказав, що "група Вагнера" проводить жахливі операції по всьому світу, чи це Лівія, ЦАР чи Україна. Там вони неодноразово були помічені у порушенні прав людини.

Крім того, Шолле закликав уряд Сербії приєднатися до санкцій проти Росії за вторгнення до України.

"Дії Росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. РФ щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми маємо бути разом, щоб показати, що такі дії неприйнятні", — сказав Шолле.

Повідомляється, що голова угруповання Євген Пригожин уже багато років перебуває під санкціями США. Нещодавно Штати зробили додаткові кроки, щоб спробувати контролювати доступ "групи Вагнера" до зброї.

Крім того, прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер заявив, що Штати не можуть підтвердити, що Соледар був окупований найманцями "групи Вагнера". За його словами, сили оборони України продовжують давати відсіч.

"Ми дійсно спостерігаємо інтенсивні та тяжкі бої навколо Соледара, а також Бахмута, який розташований порівняно недалеко", — сказав Райдер.

Раніше Фокус писав, що в РФ запропонували зробити найманців "Вагнера" депутатами. За словами Андрія Гурулєва, який представляє комітет Держдуми з оборони, найманці, які беруть участь у війні в Україні, мають всі компетенції для роботи на посаді депутатів.

Також повідомлялося, що російські ЗМІ повідомили, що "група Вагнера" перевозить тіла своїх найманців у фурах далекобійників. За інформацією журналістів, від водіїв перевізників вимагають машини, обладнані рефрижераторами. А платять за роботу таким виконавцям виключно готівкою.

Ще нагадаємо, що російські пропагандисти випадково "злили" позиції "вагнерівців" під Бахмутом. Телеканал RT показав сюжет із зруйнованої багатоповерхівки у селищі Дослідне. Журналісти змогли визначити її геолокацію на супутниковій карті.