"Люди із широким кругозором": в РФ запропонували зробити найманців "Вагнера" депутатами (відео)

За словами Андрія Гурулєва, який представляє комітет Держдуми з оборони, найманці, які беруть участь у війні в Україні, мають всі компетенції для роботи на посаді депутатів.

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Російський генерал Андрій Гурулєв, який представляє комітет Держдуми з оборони, заявив, що російські в'язні, які беруть участь у війні в Україні, мають усі компетенції для роботи на посаді депутатів. Про це повідомляє Telegram-канал Ura.ru

"Чому колишні військові не стануть хорошими політиками? Люди із широким кругозором, з дуже гарною освітою…" — запитав генерал.

"Так, вони були ув'язненими, засудженими за різними статтями, але вони зголосилися добровольцями захищати свою батьківщину, причому не десь, а в ПВК "Вагнер", де досить жорсткий підхід до виконання бойових завдань", — заявив Гурулєв.

Він зазначив, що багато хто в російському суспільстві говорить про те, що засуджені повертаються з в'язниць, не відбувши своїх термінів.

"Давайте ми скажемо прямо, так, учора, або пів року тому вони були зеками, а сьогодні, напевно, таки вони герої", — заявив він.

"Група Вагнера" перевозить тіла своїх найманців у вантажних машинах далекобійників. За даними журналістів, для цього використовуються машини з рефрижераторами. Платять за таку роботу лише готівкою.

Раніше Фокус повідомляв про загрозу нового наступу з Білорусі. За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, Україна підвищує обороноздатність і готовність особового складу.