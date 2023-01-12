"Люди с широким кругозором": в РФ предложили сделать наемников "Вагнера" депутатами (видео)

По словам Андрея Гурулева, представляющего комитет Госдумы по обороне, у наемников, участвующих в войне в Украине, есть все компетенции для работы на должности депутатов.

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Российский генерал Андрей Гурулев, представляющий комитет Госдумы по обороне, заявил, что у российских заключенных, участвующих в войне в Украине, есть все компетенции для работы на должности депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru

"Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с очень хорошим образованием…" — задался вопросом генерал.

"Да, они были заключенными, осужденными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою родину, причем ни где-то, а в ЧВК "Вагнер", где довольно-таки жесткий подход к выполнению боевых задач", — заявил Гурилев.

Он отметил, что многие в российском обществе говорят о том, что осужденные возвращаются из тюрем, не отбыв свои сроки.

"Давайте мы скажем прямо, да, вчера, или полгода назад они были зеками, а сегодня, наверное, все-таки они герои", — заявил он.

"Группа Вагнера" перевозит тела своих наемников в грузовых машинах дальнобойщиков. По данным журналистов, для этого используются машины с рефрижераторами. Платят за такую работу только наличными.

Ранее Фокус сообщал об угрозе нового наступления из Беларуси. По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, Украина повышает обороноспособность и готовность личного состава.