"Группа Вагнера" перевозит тела своих наемников в фурах дальнобойщиков, — росСМИ

По информации журналистов, от водителей-перевозчиков требуют машины, оборудованные рефрижераторами. А платят за работу таким исполнителям исключительно наличными.

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Наемников "группы Вагнера", которых ликвидируют украинские военные, перевозят из мест боевых действий в Россию, задействуя дальнобойщиков. Об этом пишет российское медиа "Осторожно, новости".

На одной из профильных бирж, где в РФ размещают заказы по перевозкам грузов, журналисты заметили специфическое объявление. В нем было указано, что заказчику нужен транспорт, чтобы перевезти "груз 200" (тела погибших военных, — ред.).

Вес специфического груза — шесть тонн, а объем — 82 кубометра. Забрать его нужно в Ленинском районе Ростова-на-Дону (РФ) и доставить в подмосковную Балашиху, в здание администрации (по крайней мере, такой конечный пункт был указан на карте, прикрепленной к заказу).

К исполнителю заказа предъявлялись также требования. В частности, необходимо было, чтоб его машина была оборудована рефрижератором для перевозки груза, упакованного в цельнометаллическую оболочку.

Заказ на перевозку "груза 200" опубликовала ростовская фирма "Дисавтотранс". Но журналисты выяснили, что она — всего лишь посредник. Заказы компания получает от третьего лица, а затем размещает на бирже.

Представители "Дисавтотранса", с которыми связались журналисты медиа, сообщили, что цинковые грузы появляются почти каждый день. Принимать их нужно на складе. Водителям фур, исполняющим подобные заказы, платят наличными. Расчет с помощью банковских карт невозможен.

"Груз едет без сопровождения, но на постах проблем быть не должно — дают сопроводительные документы с морга. Вообще, это, наверно, какой-то оборонный заказ. Это вагнеровцы (наемники "группы Вагнера", — ред.)", — сообщили в фирме-посреднике.

В начале января Фокус писал о том, что в России появилось новое кладбище для наемников "группы Вагнера". Очевидцы сообщают, что еще в августе 2022 кладбища не было. А сейчас там 93 однотипных могилы с крестами без именных табличек и венками, в центре которых — пятиконечная звезда.

Мы также информировали своих читателей, что в январе 2023 года украинские военные ликвидировали "вагнеровца", осужденного за убийство своей матери. Он забил пенсионерку до смерти, а на суде отрицал свою вину, утверждая, что мать сама упала и ударилась головой.