В России появилось новое кладбище для наемников "группы Вагнера" (фото, видео)

Очевидцы сообщают, что еще в августе 2022 кладбища не было. А сейчас там 93 однотипных могилы с крестами без именных табличек и венками, в центре которых — пятиконечная звезда.

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Неподалеку от Горячего Ключа (город в Краснодарском крае, РФ) и станицы Бакинской недавно появилось кладбище для наемников "группы Вагнера", которые сейчас воюют на стороне ВС РФ в Украине. Информацию об этом сообщила пресс-служба принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд".

По словам самого бизнесмена, который в 2022 на камеры назвал себя основателем "группы Вагнера", на кладбище уже 93 свежих могилы.

"Здесь мы хороним бойцов, которые указали в своем завещании, что хотят быть захоронены именно здесь. Или же сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники", — сказал Пригожин.

Он прошелся кладбищем и положил букет цветов на одну из могил.

На видеокадрах видно, что захоронения наемников однотипны. На большинстве крестов, которые стоят на могилах, нет табличек с именами погребенных. Зато на каждом могильном холме — большой венок с характерной звездой посредине.

В самом Горячем Ключе есть даже памятники наемникам "группы Вагнера" и построена часовня.

Еще один памятник с девизом "Не сломлен, не побежден" изображает стрельбу наемника из пулемета по воздушной цели. Рядом с ним лежат два убитых "вагнеровца".

Сам Пригожин в видео заявил также о том, что планирует возвести общий для всех убитых "вагнеровцев" памятник.

[ + – ] Кладбище наемников "группы Вагнера" с высоты птичьего полета

Заметим, что впервые информацию о кладбище наемников из "группы Вагнера" опубликовал военный пенсионер Виталий Вотановский. По словам мужчины, еще в августе 2022 года кладбища вблизи станицы Бакинской не было. Оно появилось в сентябре.

Вотановский добавил, что большинство похороненных на этом кладбище — мужчины, родившиеся с 1962-го по 1997 год.

Напомним, в конце 2022 года наемники "группы Вагнера" публично казнили бывшего заключенного Евгения Нужина. Он воевал на стороне "вагнеровцев", попал в плен ВСУ, а потом был похищен.

Фокус также писал, что в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ в оккупированной Макеевке ликвидировали несколько сотен российских военных. Всех мобилизованных в захваченном городе Донецкой области разместили в здании профтехучилища №19.