У Росії з'явився новий цвинтар для найманців "групи Вагнера" (фото, відео)

Очевидці повідомляють, що ще в серпні 2022 року цвинтаря не було. А зараз там 93 однотипні могили з хрестами без іменних табличок та вінками, в центрі яких — п'ятикутна зірка.

Related video

Неподалік Гарячого Ключа (місто в Краснодарському краї, РФ) та станиці Бакинської нещодавно з'явився цвинтар для найманців "групи Вагнера", які зараз воюють на боці ЗС РФ в Україні. Інформацію про це повідомила пресслужба компанії "Конкорд", що належить російському бізнесмену Євгену Пригожину.

За словами самого бізнесмена, який у 2022 році на камери назвав себе засновником "групи Вагнера", на цвинтарі вже 93 свіжі могили.

"Тут ми ховаємо бійців, які вказали у своєму заповіті, що хочуть бути поховані саме тут. Або ж сиріт і тих, чиї тіла з якихось причин не хочуть забирати родичі", — сказав Пригожин.

Він пройшовся цвинтарем та поклав букет квітів на одну з могил.

На відеокадрах видно, що поховання найманців однотипні. На більшості хрестів, що стоять на могилах, немає табличок з іменами похованих. На кожному могильному пагорбі — великий вінок з характерною зіркою посередині.

У самому Гарячому Ключі є навіть пам'ятники найманцям "групи Вагнера" та збудована каплиця.

Ще один пам'ятник з девізом "Не зламаний, не переможений" зображує стрільбу найманця з кулемета по повітряній цілі. Поруч із ним лежать два вбиті "вагнерівці".

Сам Пригожин у відео заявив також про те, що планує звести спільний для всіх убитих "вагнерівців" пам'ятник.

[ + – ] Цвинтар найманців "групи Вагнера" з висоти пташиного польоту

Зауважимо, що вперше інформацію про цвинтар найманців із "групи Вагнера" опублікував військовий пенсіонер Віталій Вотановський. За словами чоловіка, ще у серпні 2022 року цвинтаря поблизу станиці Бакинської не було. Воно з'явилося у вересні.

Вотановський додав, що більшість похованих на цьому цвинтарі — чоловіки, які народилися з 1962 по 1997 рік.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року найманці "групи Вагнера" публічно стратили колишнього в'язня Євгена Нужина. Він воював на боці "вагнерівців", потрапив у полон ЗСУ, а потім його викрали.

Фокус також писав, що в ніч із 31 грудня на 1 січня ЗСУ в окупованій Макіївці ліквідували кілька сотень російських військових. Усіх мобілізованих у захопленому місті Донецької області розмістили у будівлі профтехучилища №19.