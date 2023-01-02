У Росії з'явився новий цвинтар для найманців "групи Вагнера" (фото, відео)
Очевидці повідомляють, що ще в серпні 2022 року цвинтаря не було. А зараз там 93 однотипні могили з хрестами без іменних табличок та вінками, в центрі яких — п'ятикутна зірка.
Неподалік Гарячого Ключа (місто в Краснодарському краї, РФ) та станиці Бакинської нещодавно з'явився цвинтар для найманців "групи Вагнера", які зараз воюють на боці ЗС РФ в Україні. Інформацію про це повідомила пресслужба компанії "Конкорд", що належить російському бізнесмену Євгену Пригожину.
За словами самого бізнесмена, який у 2022 році на камери назвав себе засновником "групи Вагнера", на цвинтарі вже 93 свіжі могили.
"Тут ми ховаємо бійців, які вказали у своєму заповіті, що хочуть бути поховані саме тут. Або ж сиріт і тих, чиї тіла з якихось причин не хочуть забирати родичі", — сказав Пригожин.
Він пройшовся цвинтарем та поклав букет квітів на одну з могил.
На відеокадрах видно, що поховання найманців однотипні. На більшості хрестів, що стоять на могилах, немає табличок з іменами похованих. На кожному могильному пагорбі — великий вінок з характерною зіркою посередині.
У самому Гарячому Ключі є навіть пам'ятники найманцям "групи Вагнера" та збудована каплиця.
Ще один пам'ятник з девізом "Не зламаний, не переможений" зображує стрільбу найманця з кулемета по повітряній цілі. Поруч із ним лежать два вбиті "вагнерівці".
Сам Пригожин у відео заявив також про те, що планує звести спільний для всіх убитих "вагнерівців" пам'ятник.
Зауважимо, що вперше інформацію про цвинтар найманців із "групи Вагнера" опублікував військовий пенсіонер Віталій Вотановський. За словами чоловіка, ще у серпні 2022 року цвинтаря поблизу станиці Бакинської не було. Воно з'явилося у вересні.
Вотановський додав, що більшість похованих на цьому цвинтарі — чоловіки, які народилися з 1962 по 1997 рік.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року найманці "групи Вагнера" публічно стратили колишнього в'язня Євгена Нужина. Він воював на боці "вагнерівців", потрапив у полон ЗСУ, а потім його викрали.
Фокус також писав, що в ніч із 31 грудня на 1 січня ЗСУ в окупованій Макіївці ліквідували кілька сотень російських військових. Усіх мобілізованих у захопленому місті Донецької області розмістили у будівлі профтехучилища №19.