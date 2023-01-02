Мінус 700 військових за удар: у ЗСУ розкрили подробиці "бавовни" у Макіївці у новорічну ніч

За даними СтратКому ЗСУ, всіх мобілізованих в окупованому місті розмістили в будівлі ПТУ-19. У новорічну ніч училище було зруйноване вщент разом із "постояльцями".

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У ніч із 31 грудня на 1 січня ЗСУ в окупованій Макіївці ліквідували 400 російських військових, ще майже 300 отримали поранення. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ (СтратКом ЗСУ).

Як уточнюється, усіх мобілізованих у захопленому місті Донецької області розмістили у приміщенні профтехучилища №19.

Унаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами" та "нехтуванням заходами безпеки" одним ударом вдалося ліквідувати 400 військовослужбовців ЗС РФ. Ще приблизно 300 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

1 січня про ліквідацію російських військових у Макіївці також розповідали у місцевих Telegram-каналах. Жителі повідомили, що "бавовна" в окупованому місті сталася рівно о 00:00 у новорічну ніч.

Зруйноване вщент ПТУ знаходилося в районі Шлях Ілліча на перетині вулиць Кремлівська та Чугуївська.

Як пишуть очевидці, трупи військових країни-агресора розкидало по району і тротуарах.

У проросійських пабліках автори розкритикували рішення військового командування розмістити мобілізованих у будівлі училища. Пропагандисти пишуть, що в регіоні є достатня кількість підприємств із міцними стінами та підвалами, які нібито могли б захистити призваних росіян під час удару.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 1 січня підбив підсумки новорічної ночі для столиці. Він розповів, що правоохоронці виявили 116 порушників комендантської години, одного з яких було передано Нацполіції.

1 січня у Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яка була поранена напередодні внаслідок російського обстрілу.