Обстріли, падіння уламків і феєрверки: Кличко підбив підсумки новорічної ночі в Києві

Вночі, за словами міського голови, правоохоронці зафіксували 116 порушників комендантської години, одного з яких було передано Нацполіції.

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Новорічна ніч у Києві була неспокійною, оскільки після півночі ЗС РФ здійснили масовану атаку з використанням іранських дронів-камікадзе. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, у ніч на 1 січня зафіксовано два випадки падіння уламків ракет.

У Шевченківському районі Києва, наприклад, було пошкоджено приватне авто. А в Дніпровському, як зазначає Кличко, падіння уламків ракет не призвело до руйнувань. Окремо мер столиці прокоментував запуск феєрверків у Подільському районі Києва, що є порушенням заборони під час дії воєнного часу.

"Чоловіка, який запускав салюти, затримали. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Уночі місто, крім поліції, патрулювала також "Муніципальна охорона" столиці. На подобовому чергуванні перебували 149 її працівників. Вночі "Муніципальна охорона" Києва виявила них перевірили документи, а одного з порушників було передано Національній поліції", — продовжив Кличко, підбиваючи підсумки новорічної ночі в Києві.

Пізніше мер уточнив, що всі системи життєзабезпечення української столиці після масованих обстрілів ЗС РФ функціонують у звичному режимі. Воду й опалення, за словами Кличка, громадяни мають.

"Також переважна більшість споживачів з енергопостачанням. За винятком тих випадків, де зафіксовані аварійні ситуації. Там енергетики працюють над відновленням електрики", — резюмував Кличко, розповідаючи про ситуацію в Києві після обстрілу ЗС РФ.

Варто зазначити, що в ніч проти 1 січня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Київ із використанням іранських дронів-камікадзе Shahed. Після оголошення повітряної тривоги у кількох районах столиці мешканці чули вибухи, а місцева влада інформувала про активну роботу систем ППО.

Після масованої атаки дронів-камікадзе у Києві тимчасово обмежили роботу метрополітену. Потяги по "червоній" лінії курсували від "Академмістечка" до "Арсенальної" через те, що біля колій на станції "Гідропарк" помітили уламок ракети, що впала.