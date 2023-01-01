У Києві обмежили роботу метро: на одній зі станцій виявили уламок ракети

Курсування потягів по "червоній" лінії здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

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У неділю, 1 січня, у Києві частково обмежено роботу метро. Про це попереджає пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За даними влади, у новорічну ніч у небі над Києвом виявили 32 повітряні цілі, які були успішно знищені силами протиповітряної оборони.

Як інформують у військовій адміністрації, інформація про жертви внаслідок масштабної атаки дронів-камікадзе наразі відсутня. Водо- та теплопостачання побутовим споживачам працює у штатному режимі.

Крім цього, як сказано у заяві КМВА, на другій колії станції метро "Гідропарк" було виявлено предмет, схожий на уламок ракети, через що тимчасово обмежена робота столичного метрополітену.

"07:20 на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет, схожий на уламок ракети. Рух електропотягів від станції метро "Лісова" до станції "Дніпро" тимчасово припинено. На місці працює вибухотехнічна служба", — йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Пресслужба КМДА підтверджує інформацію про часткове обмеження роботи метро. У відомстві наголошують, що наразі курсування потягів по червоній лінії здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

"На шляхах відкритої ділянки виявлено сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба. Про відновлення руху по "червоній" лінії повідомимо додатково", — додали у КМДА.

Зазначимо, що вночі 1 січня ЗС РФ здійснила масовану атаку на Київ, використовуючи іранські дрони-камікадзе. У кількох районах столиці мешканці чули вибухи, а місцева влада інформувала про активну роботу систем протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що 31 грудня ЗС РФ здійснили масований удар по Києву, випустивши десятки крилатих ракет. Унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина і майже 20 громадян отримали різні поранення.