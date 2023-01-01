В Киеве ограничили работу метро: на одной из станций обнаружили обломок ракеты

Курсирование поездов по "красной" линии осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной".

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В воскресенье, 1 января, в Киеве частично ограничена работа метро. Об этом предупреждает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

По данным властей, в новогоднюю ночь в небе над Киевом выявили 32 воздушные цели, которые все были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Как информируют в военной администрации, информация о жертвах в результате масштабной атаки дронов-камикадзе на данный момент отсутствует. Водо- и теплоснабжение бытовым потребителям работает в штатном режиме.

Помимо этого, как сказано в заявлении ГВА, на второй колее станции метро "Гидропарк" был выявлен предмет, похожий на обломок ракеты, из-за чего временно ограничена работа столичного метрополитена.

"07:20 на второй колее станции метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты. Движение электропоездов от станции метро "Лесная" до станции "Днепр" временно приостановлено. На месте работает взрывотехническая служба", — говорится в сообщении военной администрации.

Пресс-служба КГГА подтверждает информацию о частичном ограничении работы метро. В ведомстве подчеркивают, что на данный момент курсирование поездов по красной линии осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной".

"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба. О возобновлении движения по "красной" линии сообщим дополнительно", — добавили в КГГА.

Отметим, что ночью 1 января ВС РФ осуществили массированную атаку на Киев, используя иранские дроны-камикадзе. В нескольких районах столицы жители слышали взрывы, а местные власти информировали об активной работе систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что 31 декабря ВС РФ осуществили массированный удар по Киеву, выпустив десятки крылатых ракет. В результате обстрела погиб, по меньшей мере, один человек и около 20 граждан получили различные ранения.