Первая атака в 2023 году: РФ запустила ракеты по Киеву, сработало ПВО

Обломки российской ракеты повредили машину в Шевченковском районе Киева. Обошлось без пострадавших.

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В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киеве работало ПВО. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Ночью в 00:35 1 января в столице объявили воздушную тревогу, которая затем распространилась на всю территорию Украины. Корреспондент Фокуса услышал взрывы спустя 15-20 минут. В КГВА заявили, что по предварительной информации, работает ПВО, однако обломки российской ракеты повредили машину Volkswagen в Шевченковском районе.

В 1:33 были опубликованы фотографии обломков сбитой ракеты. Боеприпас повредил капот машины и стекла. Обошлось без пострадавших.

Напомним, днем 31 декабря ВС РФ выпустила по Украине около 20 ракет, из которых 8 не удалось перехватить. В результате были повреждены частные дома, отель, школы и детские сады.

После этого Владимир Зеленский заявил, что Украина не простит действий РФ. Также президент заявил, что Владимир Путин уничтожает будущее своей страны.