Выпустили около 20 ракет: новые подробности удара ВС РФ по Украине в канун Нового года (фото)

Крылатые ракеты разрушили частные дома, повредили отель, школы и детские сады. Среди пострадавших — беременная женщина и девочка-подросток. Также известно, что из-за атаки ВС РФ скончался пожилой киевлянин.

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В субботу, 31 декабря, ВС РФ массово атаковали украинские города крылатыми ракетами. В результате ракетного удара погиб как минимум один человек, более десяти украинцев получили ранения. Фокус собрал всю информацию об обстановке в стране, которая известна на данный момент.

Ракетный удар по Киеву: что известно

В 14:03 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в Киеве слышно взрывы и призвал киевлян и гостей столицы немедленно проследовать в укрытия.

Несколько позже городской глава Киева уточнил ситуацию в городе. Он отметил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. В результате пострадали здания двух школ и детский садик. В этом районе также погиб пожилой мужчина.

Прилеты ракет зафиксировали в Печерском и Голосеевском районах столицы.

В Печерском районе пострадало здание отеля "Алфавито".

Ранения получил японский журналист Ватару Секита — штатный корреспондент издания The Asahi Shimbun. Ему оказали неотложную медицинскую помощь и госпитализировали.

Также в Печерском районе крылатая ракета повредила здание школы.

Заместитель ОП Кирилл Тимошенко также показал фотографии пострадавшего во время взрывов Дворца Украина.

По состоянию на 16:00 в Киеве в результате атаки российских военных на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 людей пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

Все системы жизнеобеспечения Киева работают в штатном режиме. Затруднения произошли только в работе метрополитена: движение по "красной ветке" метро сейчас осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Это связанно с тем, что все открытые участки этой ветки метро сотрудники ГСЧС проверяют на наличие осколков ракет.

Также известно, что у 30% киевлян сейчас нет в домах света из-за аварийных отключений.

В то же время в Киевской области сработала ПВО. Это подтвердил глава областной ВА Алексей Кулеба.

Запорожская область: оккупанты ранили ребенка

Оккупанты ударили ракетами по региону около 14:00.

По информации заместителя ОП Кирилла Тимошенко, по состоянию на 16:00 в Запорожской области во время ракетной атаки россиян ранения получили четыре человека. Среди них — и 14-летняя девочка.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. По его словам, среди пострадавших также оказались один мужчина, и две женщины. Одна из них — беременная.

Взрыв разрушил полностью два частных дома и повредил восемь.

[ + – ] В Запорожском регионе в результате ракетного удара пострадали ребенок и беременная женщина Фото: Александр Старух/ Запорожская ОВА

Как пережила ракетную атаку Николаевская область

Глава областной ОВА Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки крылатых ракет по Николаеву и области два жилых дома были разрушены до основания, а 13 жилых домов получили повреждения. Кроме того, в трех учебных заведениях вылетели окна. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Еще одна ракета упала у проезжей части.

[ + – ] В Николаеве сотрудник ГСЧС борется с огнем возле разрушенного взрівовм здания Фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара в Хмельницкой области

После "прилетов" крылатых ракет в Хмельницком часть города осталась без света, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

Взрывы повредили один из военных объектов в городе, АЗС, восемь автомобилей, 13жилых домов и складские помещения.

Известно о восьми раненых. Самой младшей и пострадавших — 19 лет. А 22-летняя девушка сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

В оккупированном Крыму прозвучали взрывы: что произошло

Во время того, как сигнал о ракетной опасности звучал на подконтрольной ВСУ территории Украины, жители оккупированного российскими военными Крыма тоже слышали взрывы.

По данным местных Телеграм-каналов, они прозвучали в Джанкое и Евпатории.

Оккупационная администрация Крыма этот факт никак не прокомментировала.

Ракетная атака по Украине 31 декабря: что говорит украинская сторона

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные выпустили более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Силы ПВО уничтожили 12 ракет: 6 в границах Киевской, 5 в Житомирской и одну в Хмельницкой областях.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко констатировал, что массированный ракетный обстрел 31 декабря не смог причинить серьезных повреждений энергосистемы Украины. Такой результат, по его словам, достигнут благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что на этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы.

"Военный преступник Путин "празднует" Новый год, убивая людей", — резюмировал глава украинского МИД.

Напомним, Россия устроила массированный обстрел Украины накануне Нового года. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Печерском и Голосеевском районах Киева. Обломки ракеты упали на частный дом в Соломенском районе столицы.

Несколько ранее разведка Минобороны Великобритании 31 декабря сообщила, что российские войска могут в ближайшие дни нанести очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, с целью подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников.