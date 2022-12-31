Випустили близько 20 ракет: нові подробиці удару ЗС РФ по Україні напередодні Нового року (фото)

Крилаті ракети зруйнували приватні будинки, пошкодили готель, школи та дитячі садки. Серед постраждалих – вагітна жінка та дівчинка-підліток. Також відомо, що через атаку ЗС РФ помер літній киянин.

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У суботу, 31 грудня, ЗС РФ масово атакували українські міста крилатими ракетами. Внаслідок ракетного удару загинула як мінімум одна людина, понад десять українців отримали поранення. Фокус зібрав всю інформацію про ситуацію в країні, яка відома на даний момент.

Ракетний удар по Києву: що відомо

О 14:03 мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у Києві чути вибухи і закликав киян та гостей столиці негайно пройти до укриття.

Дещо пізніше міський голова Києва уточнив ситуацію в місті. Він зазначив, що один із вибухів пролунав між житловими будинками у Солом'янському районі столиці. В результаті постраждали будівлі двох шкіл та дитячий садок. У цьому районі також загинув чоловік похилого віку.

Прильоти ракет зафіксували у Печерському та Голосіївському районах столиці.

У Печерському районі постраждала будівля готелю "Алфавіто".

Поранення отримав японський журналіст Ватару Секіта – штатний кореспондент видання The Asahi Shimbun. Йому надали невідкладну медичну допомогу та госпіталізували.

Також у Печерському районі крилата ракета пошкодила будівлю школи.

Заступник ОП Кирило Тимошенко також показав фотографії постраждалого під час вибухів Палацу України.

Станом на 16:00 у Києві внаслідок атаки російських військових на цивільні об'єкти столиці одна людина загинула, 20 людей постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Усі системи життєзабезпечення Києва працюють у штатному режимі. Труднощі сталися тільки в роботі метрополітену: рух "червоною гілкою" метро зараз здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Це пов'язано з тим, що всі відкриті ділянки цієї гілки метро співробітники ДСНС перевіряють на осколки ракет.

Також відомо, що 30% киян зараз не мають у будинках світла через аварійні відключення.

Водночас на Київщині спрацювала ППО. Це підтвердив голова обласного ОВА Олексій Кулеба.

Запорізька область: окупанти поранили дитину

Окупанти вдарили ракетами по регіону близько 14:00.

За інформацією заступника ОП Кирила Тимошенко, станом на 16:00 у Запорізькій області під час ракетної атаки росіян поранення отримали чотири особи. Серед них – і 14-річна дівчинка.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що дитину госпіталізували до реанімації у тяжкому стані. За його словами, серед постраждалих також опинилися один чоловік та дві жінки. Одна з них – вагітна.

Вибух зруйнував повністю два приватні будинки та пошкодив вісім.

[ + – ] У Запорізькому регіоні внаслідок ракетного удару постраждали дитина та вагітна жінка Фото: Олександр Старух/Запорізька ОВА

Як пережила ракетну атаку Миколаївська область

Голова обласної ОВА Олександр Сенкевич повідомив, що внаслідок атаки крилатих ракет по Миколаєву та області два житлові будинки були зруйновані вщент, а 13 житлових будинків отримали пошкодження. Крім того, у трьох навчальних закладах вилетіли вікна. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території гаражного кооперативу.

Ще одна ракета впала біля проїжджої частини.

[ + – ] У Миколаєві співробітник ДСНС бореться з вогнем біля зруйнованої вибухової будівлі Фото: ГСЧС

Наслідки ракетного удару у Хмельницькій області

Після "прильотів" крилатих ракет у Хмельницькому частина міста залишилася без світла, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Вибухи пошкодили один із військових об'єктів у місті, АЗС, вісім автомобілів, 13 житлових будинків та складські приміщення.

Відомо про вісім поранених. Наймолодшій та постраждалих – 19 років. А 22-річна дівчина зараз у лікарні у тяжкому стані.

В окупованому Криму пролунали вибухи: що сталося

Під час того, як сигнал про ракетну небезпеку лунав на підконтрольній ЗСУ території України, мешканці окупованого російськими військовими Криму теж чули вибухи.

За даними місцевих Телеграм-каналів, вони прозвучали у Джанкої та Євпаторії.

Окупаційна адміністрація Криму цей факт не прокоментувала.

Ракетна атака по Україні 31 грудня: що говорить українська сторона

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російські військові випустили понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Сили ППО знищили 12 ракет: 6 у межах Київської, 5 у Житомирській та одну у Хмельницькій областях.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко констатував, що масований ракетний обстріл 31 грудня не зміг заподіяти серйозних пошкоджень енергосистеми України. Такого результату, за його словами, досягнуто завдяки чудовій роботі ППО та завчасним технічним заходам.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що цього разу масований ракетний удар Росії навмисно націлений на житлові райони.

"Військовий злочинець Путін "святкує" Новий рік, вбиваючи людей", — резюмував глава українського МЗС.

Нагадаємо, Росія влаштувала масований обстріл України напередодні Нового року. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Печерському та Голосіївському районах Києва. Уламки ракети впали на приватний будинок у Солом'янському районі столиці.

Дещо раніше розвідка Міноборони Великобританії 31 грудня повідомила, що російські війська можуть найближчими днями завдати чергового удару по енергетичній інфраструктурі України з метою підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят.