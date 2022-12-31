ЗС РФ можуть завдати ракетного удару по Україні у новорічні свята, — розвідка

У Міноборони Великобританії вважають, що Росія може змінити тактику обстрілів з інтервалом у 7-10 днів і завдати удару з метою підірвати моральний дух українців.

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Російські війська можуть найближчими днями завдати чергового удару по енергетичній інфраструктурі України з метою підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 31 грудня.

Британські розвідники зазначили, що з жовтня цього року Збройні сили РФ націлилися на об'єкти української енергетики і останнім часом дотримуються схеми завдання ударів з періодичністю в 7-10 днів.

Така інтенсивність обстрілів підтверджується тим, що 29 грудня 2022 року російські війська завдали чергової хвилі далекобійних ударів по мережі розподілу електроенергії України.

У Міноборони вважають, що Росія, напевно, дотримуються такого підходу у спробі подолати українську протиповітряну оборону. Однак існує ймовірність, що цей ЗС РФ порушать цю схему і завдасть чергового удару в період зимових свят.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами-камікадзе по території України. Противник випустив об'єктами критичної інфраструктури понад 100 ракет.

Вибухи були чутні у Києві, Львові, Харкові та Одесі. Мер столиці Віталія Кличка порадив громадянам зарядити мобільні пристрої, оскільки очікували перебої з електропостачанням.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 30 грудня, підбиваючи воєнні підсумки року, повідомив, що з початку бойових дій українська столиця пережила 52 повітряні атаки на місто. В результаті загинули 120 людей, і 600 будівель у місті було пошкоджено.