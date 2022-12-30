Жертви та руйнування: КМВА підбив підсумки військового року в Києві

За інформацією Сергія Попка, з початку війни загинуло 120 киян, із них п'ятеро дітей. Ще 495 мешканців столиці отримали поранення.

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Київська влада підбила військові підсумки року, що минає. З початку бойових дій українська столиця пережила 52 повітряні атаки на місто. Через удари російських окупантів у Києві було пошкоджено понад 600 будівель, а війна забрала життя 120 киян, із них п'ятеро дітей. Такі дані наводить Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"2022 рік став найстрашнішим роком у новій історії Києва — столиці вільної та незалежної України. З 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор доклав усіх зусиль, щоб захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до "повітряного геноциду", який триває досі", — пише начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, у період від 24.02.2022 до 30.12.2022, через війну загинуло 120 киян, серед них було п'ятеро дітей. При цьому поранення отримали 495 мешканців, із них 30 були діти.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення в українській столиці прозвучало 638 сирен повітряної тривоги, а загальна їх тривалість становила 693 години 49 хвилин — це майже 29 днів.

"Цілий календарний місяць цього року жителі міста провели в укриттях та бомбосховищах!" — Зауважив Попко.

Глава київської адміністрації додав, що через російські атаки значні руйнації зазнала і критична інфраструктура столиці, але її можна відновити. Однак, на жаль, не можна повернути життя людей, які загинули під обстрілами.

"Все знищене можна відбудувати та відновити. На жаль, внаслідок військових дій столиця втрачає найцінніше — людські життя. Столиця України — це її люди. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і стоятиме", — наголосив голова КМВА.

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Нагадаємо, 29 грудня російські загарбники завдали удару по Києву, в результаті якого постраждали троє людей, серед них — 14-річна дівчинка. Ракета потрапила до приватного сектору Дарницького району столиці.

У ніч із 29 на 30 грудня ворожі БПЛА Shahed, які атакували Київ, пошкодили адміністративну будівлю у Голосіївському районі столиці. За інформацією голови адміністрації Сергія Попка, противник задіяв п'ять іранських дронів, які були збиті силами ППО.