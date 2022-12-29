ЗС РФ запустили ракети до приватного будинку в Києві: з'явилися фото наслідків удару

Внаслідок влучення 3 людей отримали поранення, серед них — 14-річна дівчинка. За даними влади, українські сили ППО збили 16 російських ракет над столицею.

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У Дарницькому районі Києва є постраждалі внаслідок масованого ракетного удару по Україні 29 грудня. Про це написав у Telegram заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Внаслідок ранкової атаки ворога постраждали 3 особи, серед них 14-річна дівчинка. Усім надається допомога. На місці працюють рятувальники", — поінформував він.

Ракетний удар припав по приватному сектору. Заступник голови ОП показав фото наслідків прильоту, на яких видно зруйновані будівлі.

"От так виглядає передноворічний терор Росії", — зауважив чиновник.

Інформацію щодо постраждалих у Дарницькому районі Києва підтвердив столичний мер Віталій Кличко. Людей вдалося врятувати із пошкодженого приватного будинку, медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. За даними градоначальника, українські сили ППО збили 16 ракет над Києвом.

Речниця ДСНС України Світлана Водолага говорила про влучення осколка ракети на Осокорках, у будинку почалася сильна пожежа.

Нагадаємо, що Кличко раніше попереджав про можливі перебої зі світлом у Києві після масованої атаки росіян. Він радить киянам зарядити телефони та зробити запас води.

Журналіст Андрій Цаплієнко показував фото станції київського метро, де відключили електроенергію. У Львові також відключали електрику, у місті зупинилися трамваї та тролейбуси.