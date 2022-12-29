Масований обстріл України 29 грудня: які міста залишилися без електрики та води

У Харкові ракети С-300 атакували об'єкти критичної інфраструктури, а в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях ДТЕК превентивно відключив електрику.

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29 грудня російська армія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Фокус зібрав інформацію про те, де зникла електроенергія та водопостачання внаслідок обстрілу.

Масований обстріл України — у Києві можуть бути перебої

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві можуть бути перебої з електроенергією, тому він закликав зарядити телефони та інші гаджети, а також зробити запаси води.

Станом на 9:30 ранку в Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. Уламки впали на два приватні будинки в Дарницькому районі столиці. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фотографію зі станції київського метро без електроенергії. У підземці можуть бути перебої.

[ + – ] На одній зі станцій не було світла

Ракетний удар по Львову — 90% міста без електроенергії

Мер Львова Андрій Содовий заявив про відключення електрики практично у всьому місті. У Львові зупинилися трамваї та тролейбуси. Можуть бути перебої із водопостачанням. Усі об'єкти критичної інфраструктури переходять на дизель-генератори. Глава міста закликає не залишати укриття.

Обстріл Харкова — 4 ракети С-300

У Харківській ОВА заявили, що російські війська завдали 4 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури міста. За даними "Суспільного", у Харкові призупиняло роботу метро, проте о 9:51 курсування потягів відновили. Також в "УЗ" повідомили про затримку трьох потягів:

№7/8 Одеса-Головна — Харків,

№1/2 Харків — Івано-Франківськ,

№65/66 Умань — Харків.

Превентивні заходи

В Одеській та Дніпропетровській області ДТЕК застосував екстрене відключення світла. Його вводять через загрозу ракетного обстрілу, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо будуть атаковані об'єкти енергетики. У деяких районах Запоріжжя також відключили подачу електрики, пишуть на "Запоріжжі.Інфо".

Нагадаємо, 29 грудня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомляв про запуск понад 120 ракет по Україні. Він каже, що мета РФ — знищення критичної інфраструктури та вбивство мирних жителів.

Також 29 грудня у КМВА повідомили про пожежу в житловому будинку, на який упав уламок російської ракети.