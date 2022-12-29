Ракетний удар ЗС РФ: у Києві пошкоджено приватні будинки, у Львові, Харкові та Одесі — вибухи

Українські ППО збили російські ракети над столицею, але уламки поранили 2 людей. В Одесі та Львові зникло світло, а у Харкові об'єкти критичної інфраструктури опинилися під ударами ракет C-300.

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Російська армія з ранку, 29 грудня, веде масований ракетний обстріл України. У деяких містах є прильоти, у Києві чули серію вибухів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Києві можуть бути перебої зі світлом. Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", — попередив градоначальник.

Київські Telegram-канали пишуть про збиту російську ракету над Києвом системами ППО. За даними Київської міськадміністрації, уламки однієї зі збитих над Києвом ракет пошкодили приватний будинок та автомобіль у Дарницькому районі.

Пізніше в КМВА уточнили, що уламками збитих ракет пошкоджено 2 приватні будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Відомо про трьох постраждалих у Києві, зокрема 14-річну дівчинку. Усіх госпіталізували, наголосив Кличко.

Ракетний удар армії РФ по Україні: ситуація у Харкові

У Харкові серія вибухів пролунала приблизно о 9:00. Кореспондент Фокусу в місті нарахував 4 сильні вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив ракетну атаку на Харків.

"У місті серія вибухів. Попередньо — прильоти до Слобідського району. По яких об'єктах били і чи постраждали — інформація поки уточнюється", — написав він у Telegram.

Харківський метрополітен призупинив роботу після ракетного удару ЗС РФ, повідомило "Суспільне".

Приліт 4 ракет С-300 зафіксували у Немишлянському та Основ'янському районах, написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Під прицілом — критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", — зазначив він.

Масований ракетний удар: вибух в Одесі

В Одесі було чутно сильний вибух, в Одеському районі зникли світло та вода.

Уламки крилатої ракети влучили у житловий будинок у селі Степове Одеської області, наслідки уточнюються, зазначив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Над Одеською областю сили ППО збили 21 ракету, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

Уламки однієї з ракет впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. Внаслідок "прильотів", за його інформацією, пошкодився об'єкт енергетичної інфраструктури. В області застосовують екстрені відключення електроенергії.

Влучення ракет у Львові — місто на 90% без світла

За даними мера Львова, 90% міста залишилося без світла після ракетної атаки російських військових. Трамваї та тролейбуси не працюють.

"Можливі перебої з водопостачанням. Переходимо до роботи дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", — наголосив мер.

Окрім цього, о 9:57 чули вибух у Миколаєві.

Нагадаємо, що ЗС РФ вранці, 29 грудня, могли підняти у повітря до 13 бомбардувальників для ракетних ударів по Україні.

Про можливий ракетний удар по Україні до новорічних свят 27 грудня повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ.

Полковник ЗСУ у запасі Роман Світан 14 грудня розповів про успіхи українських сил ППО зі збивання іранських дронів Shahed. За його оцінками, незабаром показник відбиття ударів становитиме 90%.