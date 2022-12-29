Ракетный удар ВС РФ: в Киеве повреждены частные дома, во Львове, Харькове и Одессе - взрывы

Украинские ПВО сбили российские ракеты над столицей, но осколки ранили 2 человек. В Одессе и Львове пропал свет, а в Харькове объекты критической инфраструктуры оказались под ударами ракет C-300.

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Российская армия с утра 29 декабря ведет массированный ракетный обстрел Украины. В некоторых городах есть прилеты, в Киеве слышали серию взрывов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", — предупредил градоначальник.

Киевские Telegram-каналы пишут о сбитой российской ракете над Киевом системами ПВО. По данным Киевской горадминистрации, осколки одной из сбитых над Киевом ракет повредили частный дом и автомобиль в Дарницком районе.

Позже в КГГА уточнили, что обломками сбитых ракет повреждены 2 частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Известно о трех пострадавших в Киеве, в том числе 14-летней девочки. Всех госпитализировали, отметил Кличко.

Ракетный удар армии РФ по Украине: ситуация в Харькове

В Харькове серия взрывов прозвучала примерно в 9:00. Корреспондент Фокуса в городе насчитал 4 сильных взрыва.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил ракетную атаку на Харьков.

"В городе серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется", — напиcал он в Telegram.

Харьковский метрополитен приостановил работу после ракетного удара ВС РФ, сообщило "Суспільне".

Прилет 4 ракет С-300 зафиксировали в Немышлянском и Основянском районах, написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Под прицелом – критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — отметил он.

Массированный ракетный удар: взрыв в Одессе

В Одессе был слышен сильный взрыв, в Одесском районе пропали свет и вода.

Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное Одесской области, последствия уточняются, отметил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Над Одесской областью силы ПВО сбили 21 ракету, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

Обломки одной из ракет упали на жилой дом, никто не пострадал. В результате "прилетов", по его информации, повредился объект энергетической инфраструктуры. В области применяют экстренные отключения электроэнергии.

Попадания ракет во Львове — город на 90% без света

По данным мэра Львова, 90% города осталось без света после ракетной атаки российских военных. Трамваи и троллейбусы не работают.

"Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", — подчеркнул мэр.

Кроме этого, в 9:57 слышали взрыв в Николаеве.

Напомним, что ВС РФ утром 29 декабря могли поднять в воздух до 13 бомбардировщиков для ракетных ударов по Украине.

О возможном ракетном ударе по Украине к новогодним праздникам 27 декабря сообщало командование Воздушных сил ВСУ.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан 14 декабря рассказал об успехах украинских сил ПВО по сбиванию иранских дронов Shahed. По его оценкам, скоро показатель отражения ударов составит 90%.