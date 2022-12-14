Практически 100% результат: эксперт рассказал об эффективности украинских ПВО (видео)

По мнению полковника Романа Свитана, для подготовки к нанесению удара противник тратит около 14 дней, поэтому следующей атаки следует ожидать не раньше следующей недели.

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Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары с помощью иранских беспилотников Shahed по объектам энергетической инфраструктуры Украины, но украинские системы ПВО повышают свою эффективность с каждой волной вражеских атак. Комментируя сегодняшний удар ВС РФ иранскими дронами полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 канала рассказал, что в скором времени эффективность отражения ударов украинскими ПВО достигнет 90%.

"По "Шахедам", можно говорить, мы работаем уже до 100% по ракетам — 80%-85%. Последние заявления, которые делают наши партнеры, говорят о том, что к нам идут системы противовоздушной обороны, увеличивают плотность ПВО, и, в принципе, мы думаем достать до 90%", — спрогнозировал Свитан.

Кроме того Украина ожидает поставки боевых самолетов, которые увеличат и дальность и процент уничтожения. Речь идет об истребителях МиГ-29, которые могут быть предоставлены Словакией, и американские F-15 и F-16.

Также полковник ответил на вопрос, когда стоит ожидать новой воздушной массированной ракетной атаки противника, в том числе с использованием иранских беспилотников. По словам эксперта, на подготовку к массированному удару в данный момент ВС РФ тратит около двух недель, поэтому ожидать нового удара следует не раньше следующей недели.

"Есть уже определенные логистические проблемы у россиян после ударов по "Энгельсу" и "Дягилево", и они прекрасно понимают, что мы будем отслеживать все движения носителей Ту-95, Ту-160, Ту-22, до Урала как минимум. Поэтому россияне скорее всего будут изменять маршруты полетов ракетоносцев и ракет, в том числе", — ответил Свитан.

И хотя для бомбардировщиков такого класса, расстояние в несколько тысяч километров не является проблемой для выхода на позицию нанесения удара, это все же изменения во времени подготовки, с которыми стоит считаться, отметил Свитан.

Ранее сообщалось, что российская армия 14 декабря атаковала дронами-камикадзе Shahed Киевскую область. По информации КГВА, обломки сбитых беспилотников попали в одно административное здание Киева и еще в четыре жилых здания в Шевченковском районе столицы.