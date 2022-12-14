Армия РФ атаковала Киев иранскими БПЛА: стали известны цели и масштабы разрушений (фото, видео)

Российская армия 14 декабря запустила в Киевскую область дроны-камикадзе Shahed. Столица пережила две волны атак. Фокус собрал в одном материале все, что известно об утреннем нападении врага.

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Утром в Шевченковском районе столицы слышали взрывы. Украинские военные сбивали БПЛА стрелковым оружием, также сообщалось об эффективной работе систем ПВО.

Власти призывали киевлян сохранять спокойствие и проследовать в укрытия. Первый взрыв зафиксировали в 6:26.

В Киевской области изначально было известно о 2 волнах запуска иранских дронов-камикадзе, один из них заметили над Чабанами на низкой высоте. Сигнал воздушной тревоги в Киевской, Житомирской и Винницкой областях дали в районе 6:00 утра.

"За Рязань": Shahed повредили в Киеве админздания и жилые дома

Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что обломок одного из иранских "мопедов" повредил 2 административных здания в Шевченковском районе Киева.

СМИ выехали на место прилета и поговорили с очевидцами. По их информации, беспилотник попал на крышу нежилого дома, пострадавших и жертв не было. К месту падения выехали работники ГСЧС, медики и полиция, возгорания в здании экстренные службы не зафиксировали.

Позже КГВА уточнила, что обломки от сбитых БПЛА попали в 1 админздание, еще 4 жилых здания в Шевченковском районе столицы получили незначительные повреждения.

Очевидцы видели крыло от сбитого дрона, на котором ВС РФ написали маркером "За Рязань".

Судя по кадрам, опубликованным в сети после атаки дронов в Шевченковском районе Киева, повреждения получили и автомобили, которые люди оставили возле домов.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, иранский БПЛА повредил в городе Вишневое под Киевом частный дом.

Атака БПЛА последствия

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что в ходе утренней атаки украинские силы ПВО сбили 13 дронов-камикадзе. О "прилетах" сообщений не поступало.

"Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов… Люди не пострадали", – привел детали Попко.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фото обломков сбитого беспилотника в регионе. Отбой тревоги по Киевской области объявили в 9:10.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ударные БПЛА прилетели из восточного побережья Азовского моря. Сбивали их силами зенитных ракетных подразделений и другими огневыми средствами.

"Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов", — отметили военные.

Президент Украины Владимир Зеленский в утреннем видеообращении рассказал, что украинские силы ПВО сбили все 13 беспилотников-камикадзе. Именно столько ВС РФ запустили по столице, заметил он.

Воздушные силы ВСУ ранее сообщали, что военные РФ не первый раз запускали иранские дроны по Украине из Азовского моря. Немецкие СМИ писали о новой закупке РФ и Ирана ударных беспилотников и баллистических ракет.

Украинский летчик с позывным "Juice" рассказывал о сложностях борьбы с иранскими БПЛА. Данные аппараты представляют серьезный вызов для советских истребителей МиГ-29.