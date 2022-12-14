В Киеве прогремели взрывы: над областью заметили иранские дроны-камикадзе Shahed (видео)

Громко было в Шевченковском районе столицы, ВС РФ могли запустить до 10 беспилотников. По словам очевидцев, их сбивали системы ПВО и из стрелкового оружия.

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В Шевченковском районе Киева утром 14 декабря прогремели взрывы. Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности — позже", — отметил градоначальник.

Очевидцы говорят, что перед взрывами видели пролет иранских дронов Shahed. Воздушную тревогу в Киевской, Житомирской и Винницкой областях объявили ближе к 6.00 утра.

[ + – ] Воздушную тревогу утром 14 декабря объявили в трех областях

Позже в сети сообщили о работе ПВО по беспилотникам.

"Шахиды в Киеве сбивают и стрелковым оружием. Сохраняйте спокойствие и проходите в укрытие", — отметили местные Telegram-каналы.

"Киев Оперативный" пишет о нескольких взрывах в городе. Первый раздался в 6:26. По предварительной информации, ВС РФ запустили около 10 иранских дронов Shahed, отметило сообщество.

Позже в сети появилась информация о масштабном пожаре в городе.

Иранские дроны Shahed летели над Киевской областью

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба утром рассказал о работе украинских систем ПВО в Киевской области.

"Киевская область, утро. Работает ПВО. Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", — уточнил он.

"Всего в области известно пока о 10 Shahed, заходят 2 группами. Сейчас один над Чабанами. Идут на низких высотах, не всех сразу видит ПВО", — сообщил один из Telegram-каналов.

По данным канала Monitor, который отслеживает маневры вражеской авиации, украинским военным удалось сбить 10 БПЛА. Эту же информацию позже подтвердил мэр Виталий Кличко.

Напомним, что 5 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве некоторые станции метрополитена остановили работу, их использовали в качестве укрытия.

Российская армия запускала по Украине ракеты 23 ноября, часть из них прилетела по критической инфраструктуре Киева.