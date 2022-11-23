Ракетный удар по Киеву: прилеты в нескольких районах столицы, есть жертвы (фото, видео)

В столице прозвучал ряд взрывов, на места происшествий направляются медики и спасатели. Сообщается поврежденных жилых домах.

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В ходе массированного ракетного удара Вооруженных сил РФ по Украине в Киеве были зафиксированы несколько "прилетов". Столичные власти сообщили, что в результате атаки были поражены объекты инфраструктуры.

О первых взрывах в Киеве издание "Суспільне" сообщило в 14:04. Затем, спустя 4 минуты, в других СМИ появилась информация о повторных взрывах в городе. В 14:18 Киевская городская военная администрация уточнила, что противник наносит удары по критической инфраструктуре в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов. Также городской голова сообщил, что несколько взрывов было зафиксировано в разных районах Киева, а медики и спасатели следуют на места происшествий. Помимо этого в некоторых районах столицы в результате ударов пропал свет, энергетики сообщили об аварийных отключениях электроэнергии.

В Киевском метрополитене тем временем частично пропал свет после информации о нескольких "прилетах" в городе, сообщили местные телеграмм-каналы. Также в пабликах появилась информация о временном прекращении работы станции метро "Выдубичи".

Кроме того телеграм-каналы сообщили о загоревшихся в результате ракетных ударов гражданских автомобилях, также, согласно данным очевидцев, на территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. В результате попадания также повреждено двухэтажное здание, один человек погиб и один пострадал, рассказали в КГВА.

Фото: Андрей Небытов/Facebook

В ряде областей Украины прозвучали взрывы. В частности, о ракетных ударах сообщается в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне. Во всех регионах, кроме Крыма, звучит воздушная тревога.