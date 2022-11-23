Ракетний удар по Києву: прильоти у кількох районах столиці, є жертви (фото, відео)

У столиці пролунала низка вибухів, на місця подій прямують медики та рятувальники. Повідомляється про пошкоджені житлові будинки.

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Під час масованого ракетного удару Збройних сил РФ по Україні в Києві зафіксували кілька "прильотів". Столична влада повідомила, що внаслідок атаки вражені об'єкти інфраструктури.

Про перші вибухи у Києві видання "Суспільне" повідомило о 14:04. Потім через 4 хвилини в інших ЗМІ з'явилася інформація про повторні вибухи в місті. О 14:18 Київська міська військова адміністрація уточнила, що противник завдає ударів по критичній інфраструктурі у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що зафіксовано потрапляння в один з інфраструктурних об'єктів. Також міський голова повідомив, що кілька вибухів зафіксовано у різних районах Києва, а медики та рятувальники прямують на місця подій. Крім цього, в деяких районах столиці внаслідок ударів зникло світло, енергетики повідомили про аварійні відключення електроенергії.

У Київському метрополітені тим часом частково зникло світло після інформації про кілька "прильотів" у місті, повідомили місцеві телеграм-канали. Також у пабліках з'явилася інформація про тимчасове припинення роботи станції метро "Видубичі".

Також телеграм-канали повідомили про охоплені вогнем цивільні автомобілі внаслідок ракетних ударів, а ще, згідно з даними очевидців, на території одного з районів області зафіксовано потрапляння в багатоповерхівку. Внаслідок влучення також пошкоджено двоповерхову будівлю, одна людина загинула і одна постраждала, розповіли в КМВА.

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

У низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунає повітряна тривога.