Массированный ракетный удар по Украине: все, что известно об атаке РФ 5 декабря (фото, видео)

Избежать еще больших разрушений и жертв среди мирного населения помогли силы ПВО Украины, которые сбили 60 из 70 выпущенных по нашей стране ракет.

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В понедельник, 5 декабря ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого жители городов лишились света, тепла и водоснабжения. Во время ракетной атаки также погибли двое мирных жителей. Фокус собрал все, что известно на это время о ситуации в стране во время и после ракетных атак противника.

От Одессы до Киева: куда прилетели российские ракеты 5 декабря

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в городе прозвучало несколько взрывов. По его словам, часть из них — результат ударов россиян по пригороду, еще часть — результат успешной работы украинских сил противовоздушной обороны. Куртев отметил, что существует вероятность повторных ракетных ударов по областному центру.

От ракетных ударов 5 декабря пострадал и Кривой Рог на Днепропетровщине. По словам Александра Вилкула, который регулярно сообщает горожанам о ситуации в городе, в Кривом Роге есть разрушение в энергетической инфраструктуре. Из-за этого возможны аварийные отключения электроэнергии. Людей из городского метро уже вывели. Также на поверхность подняли шахтеров.

Вилкул также добавил, что часть города осталась без света, отключены котельные и насосные. Объекты критической инфраструктуры питают генераторы. В один из районов города уже начали централизованно подвозить питьевую воду.

Украинские СМИ также сообщали о звуках взрывов в Тернопольской области. Но на данный момент информация официально не подтвердилась.

Также о нескольких взрывах написали местные СМИ Винницы. Глава областной ОВА Сергей Борзов призвал местных жителей не фиксировать "прилеты" и не выкладывать их в сеть.

В Киеве, по информации городского главы Виталия Кличко, во время ракетных ударов на некоторых станция метрополитена приостановились высадка и посадка пассажиров, так как киевляне и гости столицы использовали метро как бомбоубежище.

Без воды, отопления и света: Одесса пострадала от атаки оккупантов

Одесская область и областной центр — тот регион Украины, который пострадал во время ракетных обстрелов больше всего.

В 13:24 глава областной ВА Максим Марченко сообщил о том, что ВС РФ направили свои ракеты в сторону Одессы.

В то же время местных Telegram-канал написали, что в Одессе прозвучало несколько взрывов. По данным местных жителей, в областном центре есть как минимум один "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры, начались перебои с электричеством. Также известно о работе ПВО.

Местные власти сообщили, что из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена.

Несколько позже Марченко подтвердил, что в результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура области.

Также зафиксированы попадания в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека. В настоящее время электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве общин Одесского района.

В городе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде, сообщает предприятие "Инфоксводоканал".

Горожан предупредили, что после прекращения ракетной атаки РФ и возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.

Также люди в местных Телеграм-каналах жалуются, что в частных домах и многоэтажках начал мигать свет.

Сделали невозможное: сколько ракет сбили силы ПВО 5 декабря

В Воздушных силах сообщили, что всего оккупанты выпустили более 70 ракет.

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

По окончанию массированного ракетного удара ВС РФ по территории Украины стало известно, что большинство ракет — 60 из 70 выпущенных — сбила Противовоздушная оборона.

Так, в Полтавской области сбили 10 российских ракет. Ни одна из них не достигла цели, не разрушила инфраструктуру и не нанесла вреда людям.

В Днепропетровской области защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 российских ракет. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Он также поблагодарил военных за отличную работу и сказал, что они — "самые крутые".

В Харьковской области тоже сработала ПВО. Там наши военные сбили как минимум 4 ракеты.

В Ивано-Франковской области по информации главы ОВА Светланы Онищук, тоже работали силы ПВО.

В Киеве силы ПВО сбили 9 ракет. Предварительно оккупанты выпустили по украинской столице 10 крылатых ракет.

К слову, глава полиции Киевщины Андрей Небытов даже показал то, что осталось от сбитой украинскими военными российской ракеты.

"На территории одного из полей Киевской области были обнаружены обломки ракеты, которую днем 5 декабря запустила Россия", — написал Небытов.

Он также сообщил, что полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обезвреженной силами ПВО ракеты.

Работу украинской ПВО прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Силы ПВО сбили большинство российских ракет, выпущенных сегодня по Украине, а энергетики уже работают над ликвидацией повреждений", — сказал украинский президент.

Кроме того, лидер Украины поблагодарил за слаженную работу энергетиков.

Массированный ракетный удар по Украине: есть ли пострадавшие?

Запорожская область — единственная из всех, в которой официально подтвердились жертвы обстрелов ВС РФ среди мирного населения.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в Новофедоровке российские ракеты разрушили частные дома.

Кроме того, два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших — мальчик, которому исполнилось всего год и 10 месяцев.

[ + – ] ВС РФ ударили крылатыми ракетами по Новофедоровки. В результате пострадал маленький ребенок, двое людей погибли Фото: Кирилл Тимошенко/Телеграмм

Обнаружили в саду: в Молдове нашли части ракеты С-300

После обстрелов Украины ВС РФ стало известно, что в городе Бричаны (Молдова) упала ракета С-300. По словам пресс-службы ведомства, остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции недалеко от города Бричаны, в саду. В соответствии с планами действий МВД, пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе.

Заметим, что ракеты С-300 находятся на вооружении у российской армии.

Также после ракетной атаки российских военных на Украину проблемы со светом начались в Молдове, сообщают местные СМИ.

Молдавский государственный оператор электросети Moldelectrica заявил, что в стране начались перебои с подачей электроэнергии. Потребителей могут временно отключать от электросети.

Результаты ракетной атаки оккупантов по Украине 5 декабря

Сумская область оказалась одной из наиболее пострадавшей от налета оккупантов. Область полностью обесточена в результате аварийных отключений света, сообщили в облэнерго.

Пострадал от ракетной атаки ВС РФ и Житомир. По словам главы города Сергея Сухомлына, во время массированного ракетного обстрела Украины в Житомире пропал свет.

"Есть прилеты в соседней области, потому непонятно, какова ситуация с сетью электроснабжения. Все станет известно после завершения воздушной тревоги. Продолжают устанавливать два генератора на объектах "Житомиртеплокоммунэнерго". Возможно, удастся их запустить", — написал Сухомлын на своей официальной странице в Фейсбуке.

Он также уточнил, что над Житомиром пролетела одна ракета, но вреда городу и горожанам она не нанесла.

В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света после обстрела критической инфраструктуры, сообщил ДТЭК. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба информировал о том, что без электрики осталось 40% населения области.

В городе Каменское Днепропетровской области без электропитания также осталась левобережная котельная, что привело к прекращению подачи теплоносителя. В целях сохранения целостности тепловых сетей, в связи с минусовой температурой воздуха, работники коммунальных служб города осуществляют аварийный слив теплоносителя.

В свою очередь глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о том, что из-за массированного ракетного обстрела территории региона возможны проблемы с подачей тепла, электричества, связью.

Львов и Львовская область в этот понедельник не пострадали от ракетных ударов противника. Несмотря на это, некоторые СМИ и Телеграм-каналы распространили информацию о якобы взрывах в городе Борыслав. Позже эту информацию опроверг глава ОВА Максим Козицкий. Он заметил, что по состоянию на 15:00 в области было тихо и взрывы не звучали.

В Закарпатской области тоже обошлось без попаданий ракет.

Анализируя ситуацию с ракетными обстрелами ВС РФ 5 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что более всего в этот день пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

"Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом", — сказал премьер-министр.

Тяжелые последствия обстрелов ракетами для украинской системы энергообеспечения подтвердили и в "Укрэнэрго".

"Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", — сообщила пресс-служба "Укрэнэрго".

Напомним, днем 5 декабря Россия начала новый массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране объявили воздушную тревогу, а во многих областях сообщали о работе ПВО.

Перед этим на двух российских аэродромах прозвучали взрывы. В районе военного аэродрома в Энгельсе базировались стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. На военном аэродроме под Рязанью взорвался якобы бензовоз.