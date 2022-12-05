"Возможны отключения": в Молдове перебои с подачей электроэнергии после ударов РФ по Украине, — оператор

Молдавские СМИ сообщают, что жители Бричанского района Молдовы слышали звуки двух взрывов, которые доносились со стороны Винницкой области Украины.

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Молдавский государственный оператор электросети Moldelectrica заявил, что в Молдове начались перебои с подачей электроэнергии. Потребителей могут временно отключать от электросети. Информация появилась на странице предприятия в Facebook.

"Moldelectrica сообщает о сбоях в электросистеме. Есть шансы на отключения", — сказано в сообщении.

Кроме того, на телеграм-канале Moldova Liberă ранее сообщили о том, что перебои с подачей электричества наблюдаются по всей стране.

[ + – ] Проблемы с подачей света в Молдове

Кроме того, на канале сообщили, что жители Бричанского района Молдовы (на севере граничит с Украиной) слышали взрывы, которые доносились со стороны Винницкой области.

"Мы получаем большое количество сообщений о том, что местные четко услышали звуки двух сильных взрывов", — сказано в сообщении.

Moldelectrica

Moldelectrica — это молдавское государственное предприятие, осуществляющее централизованное оперативно-диспетчерское управление молдавской энергосистемой. Занимается управлением технологическими режимами работы объектов электроэнергетики Молодовы, а также отвечает за эксплуатацию межсистемных связей по транзиту электроэнергии параллельно с энергосистемами других стран, в том числе Украины.

Напомним, что после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины 23 ноября Молдова уже испытывала проблемы с подачей электроэнергии. Тогда об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития, вице-премьер страны Андрей Спыну. Кроме того, проблемы были и после российского удара по Украине и 15 ноября.

Также президент Молдовы Майя Санду заявила, что уязвимость Молдовы может ослабить безопасность Украины, а также всей Европы. В Кремле хотят, чтобы в ЕС хлынул новый поток беженцев, которые будут спасаться от холода. Санду заявила, что Украине и Молдове нужно иметь возможность обогреть дома своих граждан, в противном случае в страны Запада хлынет очередной поток беженцев, которые будут спасаться от холода.

Ранее Фокус писал, что после нового ракетного удара ВС РФ Одесса осталась без электричества и водоснабжения, над городом поднялся черный столп дыма, а в Запорожской области россияне ударили по жилому кварталу, есть погибшие.