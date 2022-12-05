"Можливі відключення": у Молдові перебої з подачею електроенергії після ударів РФ по Україні, — оператор

Молдовські ЗМІ повідомляють, що мешканці Бричанського району Молдови чули звуки двох вибухів, які долинали з боку Вінницької області.

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Молдавський державний оператор електромережі Moldelectrica заявив, що у Молдові почалися перебої з подачею електроенергії. Споживачів можуть тимчасово відключати від електромережі. Інформація з'явилася на сторінці підприємства у Facebook.

"Moldelectrica повідомляє про збої в електросистемі. Є шанси на відключення", — сказано в повідомленні.

Крім того, на телеграм-каналі Moldova Liberă раніше повідомили, що перебої з подачею електрики спостерігаються по всій країні.

[ + – ] Проблеми з подачею світла у Молдові

Також на каналі повідомили, що жителі Бричанського району Молдови (на північ межує з Україною) чули вибухи, які долинали з боку Вінницької області.

"Ми отримуємо велику кількість повідомлень про те, що місцеві чітко почули звуки двох сильних вибухів", — йдеться у повідомленні.

Moldelectrica

Moldelectrica — це молдавське державне підприємство, яке здійснює централізоване оперативно-диспетчерське управління молдавською енергосистемою. Займається управлінням технологічними режимами роботи об'єктів електроенергетики Молодови, а також відповідає за експлуатацію міжсистемних зв'язків із транзиту електроенергії паралельно з енергосистемами інших країн, зокрема України.

Нагадаємо, що після удару ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада Молдова вже мала проблеми з подачею електроенергії. Тоді про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку, віцепрем'єр країни Андрій Спину. Крім того, проблеми були і після російського удару по Україні та 15 листопада.

Також президентка Молдови Мая Санду заявила, що вразливість Молдови може послабити безпеку України, а також усієї Європи. У Кремлі хочуть, щоб у ЄС ринув новий потік біженців, які рятуватимуться від холоду. Санду заявила, що Україні та Молдові потрібно мати можливість обігріти доми своїх громадян, інакше в країни Заходу рине черговий потік біженців, які рятуватимуться від холоду.

Раніше Фокус писав, що після нового ракетного удару ЗС РФ Одеса залишилася без електрики та водопостачання, над містом піднявся чорний стовп диму, а в Запорізькій області росіяни вдарили по житловому кварталу, є загиблі.